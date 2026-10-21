Трамп заявив, що домігся звільнення американця Стівена Габбарда з російської в’язниці

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Президент США Дональд Трамп повідомив про звільнення 75-річного американського вчителя-пенсіонера Стівена Габбарда, який потрапив у російський полон у 2022 році. За словами американського лідера, звільнення відбулося на його прохання, яке він особисто передав російському диктатору Володимиру Путіну під час телефонної розмови минулого тижня.

Американський президент стверджує, що звільнення Стівена Габбарда стало результатом його особистого звернення до Путіна.

«Стівена Габбарда, якого Росія захопила чотири роки тому за адміністрації Байдена, щойно звільнили з в’язниці на прохання президента Дональда Дж. Трампа, яке він особисто озвучив президенту Володимиру Путіну під час телефонної розмови минулого тижня», — зазначив глава Білого дому.

За словами Трампа, для звільнення американця не знадобився жоден обмін.

Він також повідомив, що Стівен Габбард прямує додому та незабаром має возз’єднатися зі своєю родиною.

Росія відпустила 75-річного американського пенсіонера Стівена Габбарда, який перебував у російському полоні з 2022 року.

Заява Трампа пролунала на тлі контактів між Вашингтоном і Москвою. Американський президент наголосив, що саме його звернення до Володимира Путіна стало підставою для звільнення громадянина США.

Водночас подробиці обставин перебування Габбарда в російській в’язниці та його повернення до Сполучених Штатів у наведеній заяві не уточнюються.

Про це Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Російський диктатор Володимир Путін розпорядився звільнити 74-річного громадянина США Стівена Габбарда, який перебував у російській в’язниці. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп попросив Путіна звільнити американця.

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