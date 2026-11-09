Трамп заявив, що ідея призначити гендиректора UFC речником Білого дому була жартом, — Financial Times

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Президент США Дональд Трамп заявив, що пожартував, коли запропонував генеральному директору Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейну Вайту обійняти посаду прессекретаря Білого дому.

Водночас американський лідер зазначив, що ця ідея сподобалася самому Вайту та отримала позитивні відгуки.

«Скажу вам так: я просто пожартував. Але Дейні ця ідея подобається. А Дейна — такий один... з ним особливо не пожартуєш», — сказав президент США, піднімаючись на борт літака Air Force One у Палм-Біч, штат Флорида, у неділю.

Трамп також повідомив, що в понеділок Дейн Вайт перебуватиме у Вашингтоні з інших причин і матиме зустріч із главою Білого дому, поки той перебуватиме в американській столиці.

За словами президента, кандидатуру керівника UFC на посаду прессекретаря загалом сприйняли прихильно.

«Це був випадок, коли я просто пожартував. А потім люди сказали: «Знаєте, а це, власне, досить непогана ідея», — зазначив Трамп.

Дейн Вайт уже тривалий час відкрито підтримує американського президента та називає його своїм близьким другом. Він супроводжував Трампа під час передвиборчої кампанії та неодноразово виступав на його політичних мітингах.

Посада прессекретаря Білого дому залишається вакантною після звільнення Кеті Закарії. Дональд Трамп відправив її у відставку минулого місяця — лише через п’ять днів після того, як вона обійняла цю посаду.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на слова Трампа.

Нагадаємо, у США президент Дональд Трамп запропонував генеральному директору UFC Дейні Вайту обійняти посаду прессекретаря Білого дому. Про своє звернення американський президент повідомив у дописі в Truth Social.

Генеральний директор Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Вайт відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа обійняти посаду прессекретаря Білого дому.

У США глава UFC Дейна Вайт заявив, що летить до Вашингтона на зустріч із президентом Дональдом Трампом, який запропонував йому посаду прес-секретаря Білого дому.

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