Трамп заявив, що його super PAC оплачуватиме телерекламу — The Hindu

У США президент Дональд Трамп заявив 5 жовтня, що надалі припинить використовувати кошти платників податків для оплати телевізійних роликів, у яких його вихваляли. За його словами, майбутні витрати на таку рекламу має покривати його super PAC.

Витратили щонайменше 1,5 млн доларів

Як повідомляє The Hindu, ролики викликали значну критику. На їхнє розміщення вже витратили щонайменше 1,5 млн доларів федеральних коштів. У дописі у своїй соціальній мережі Трамп захистив рекламу, заявивши, що вона є позитивним просуванням США.

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Деталей про відшкодування немає

Водночас Трамп не повідомив, чи відшкодують платникам податків витрати на ролики, які вже вийшли в ефір. Він також не пояснив, яким чином його політична організація оплачуватиме майбутню рекламу. Джерело не наводить подробиць механізму таких виплат.

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