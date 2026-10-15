Трамп заявив, що Канада стане 51-м штатом США — Interia

Президент США Дональд Трамп під час мітингу в Буллхед-Сіті, штат Аризона, заявив, що Канада зрештою стане 51-м штатом Сполучених Штатів. Як повідомляє Interia, він повторив свої попередні висловлювання про можливе приєднання сусідньої країни.

Заява Трампа в Аризоні

Трамп заявив, що Канада, на його думку, погано ставиться до США, однак Вашингтон більше не погоджуватиметься на це. Він також стверджував, що Сполучені Штати не потребують Канади, тоді як Канада потребує США.

Президент додав, що не бачить причин, через які Вашингтон мав би витрачати мільярди доларів на підтримку країни, яка, за його словами, не є частиною США. Також він сказав, що Канада буде чимось на кшталт Гренландії, про можливе приєднання якої до США він висловлювався раніше.

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За словами Трампа, статус 51-го штату збагатить США, а їхня «тарілка» постійно збільшується.

Заяви про мита та реакція Канади

Того ж дня посол США в Канаді Піт Гукстра припустив, що дії окремих канадських політиків, пов’язані з митами, можуть бути розцінені як політичне втручання в листопадові додаткові вибори до Конгресу США. Він послався, зокрема, на коментарі міністерки промисловості Канади Мелані Жолі про те, що канадські відповідні мита спрямовані на конкретні американські штати.

Прем’єр провінції Онтаріо Даг Форд раніше наказав установити на канадському березі озера Онтаріо табличку з написом «Онтаріо. Тепер і завжди». Прем’єр Британської Колумбії Девід Ебі заявляв, що на прикордонних переходах зі США в провінції з’являться знаки з гаслом «Ніколи 51-й штат».

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