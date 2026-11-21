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Президент США Дональд Трамп опинився в курйозній ситуації, коли згадав колишню речницю Білого дому Керолайн Левітт, яка залишила посаду після народження другої дитини. Глава держави висловив невдоволення екс прессекретаркою, заявивши, що, на його думку, вона любить власну дитину більше, ніж його.

«Керолайн Левітт була просто неймовірною. Вона не переставала говорити. У Керолайн народилася дитина, і вона любить дитину більше, ніж любила мене. Це жахливо, правда», – сказав Дональд Трамп про колишню прессекретарку Білого дому.

Відомо, що Керолайн Левітт залишила посаду у серпні цього року. Тоді Трамп повністю підтримав її рішення проводити більше часу з маленькими дітьми.

«Наша чудова прессекретарка Білого дому і одна з моїх найбільш довірених помічниць Керолайн Левітт залишить свою посаду наприкінці місяця, щоб проводити більше часу зі своїми прекрасними маленькими дітьми та родиною, і це рішення я повністю розумію та поважаю», – написав тоді Дональд Трамп.

Про це він заявив під час інтерв’ю в програмі «Субота в Америці» на каналі Fox News.

Президент Трамп підписав указ про обмеження запитів Конгресу — The Hill.

Нагадаємо, що Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт залишить посаду наприкінці серпня.

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