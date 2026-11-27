Президент США Дональд Трамп заявив, що називає російського диктатора Володимира Путіна «другом» заради досягнення мирної угоди та стримування Росії. За його словами, ворожа риторика могла б перешкодити переговорам, як це, на його думку, відбувається у відносинах між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

"Обидва твердження можуть бути правдивими...Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо зупинити Кремль. Я міг би сказати, що він мені не друг, або що я хочу укласти угоду. Я маю укласти угоду. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць", - наголосив Трамп.

Політик додав, що головною перешкодою для врегулювання війни є особиста неприязнь між Путіним і Зеленським, тому демонстрація ворожості з боку США лише позбавила б сторони шансу на домовленості.

"Я міг би зайти і сказати: "Я вас не люблю". І тоді ми матимемо ту саму проблему, що й із Зеленським та Путіним. Знаєте, найбільша проблема для врегулювання полягає в тому, що у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного. Тож коли я приходжу і, як виявляється, добре з ним ладнаю, я знаю його вже давно", - зауважив Трамп.

За його словами, Путін проходив через розслідування втручання Росії у вибору у США, яке Трамп назвав "вигаданим" та "суцільною аферою".

Також американський лідер не погодився з коментарями щодо мʼякості своєї позиції стосовно Москви. Він додав, що саме за його каденції Україна отримала тисячі протитанкових комплексів Javelin на початку війни, а проти Росії були запроваджені жорсткі мита та санкції.



"Ні, я був дуже жорстким щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми можемо її укласти. Я все життя вів переговори... Я міг би зайти і сказати протилежне та не досягти абсолютно нічого", - підсумував він.

Про це він сказав під час

з журналістами у Мар-а-Лаго на День подяки.

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