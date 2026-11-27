Трамп заявив, що називає Путіна другом, аби досягти мирної угоди
Президент США Дональд Трамп заявив, що називає російського диктатора Володимира Путіна «другом» заради досягнення мирної угоди та стримування Росії. За його словами, ворожа риторика могла б перешкодити переговорам, як це, на його думку, відбувається у відносинах між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
"Обидва твердження можуть бути правдивими...Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо зупинити Кремль. Я міг би сказати, що він мені не друг, або що я хочу укласти угоду. Я маю укласти угоду. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць", - наголосив Трамп.
Політик додав, що головною перешкодою для врегулювання війни є особиста неприязнь між Путіним і Зеленським, тому демонстрація ворожості з боку США лише позбавила б сторони шансу на домовленості.
"Я міг би зайти і сказати: "Я вас не люблю". І тоді ми матимемо ту саму проблему, що й із Зеленським та Путіним. Знаєте, найбільша проблема для врегулювання полягає в тому, що у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного. Тож коли я приходжу і, як виявляється, добре з ним ладнаю, я знаю його вже давно", - зауважив Трамп.
За його словами, Путін проходив через розслідування втручання Росії у вибору у США, яке Трамп назвав "вигаданим" та "суцільною аферою".
Також американський лідер не погодився з коментарями щодо мʼякості своєї позиції стосовно Москви. Він додав, що саме за його каденції Україна отримала тисячі протитанкових комплексів Javelin на початку війни, а проти Росії були запроваджені жорсткі мита та санкції.
"Ні, я був дуже жорстким щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми можемо її укласти. Я все життя вів переговори... Я міг би зайти і сказати протилежне та не досягти абсолютно нічого", - підсумував він.з журналістами у Мар-а-Лаго на День подяки.
Відео: Трамп уперше публічно назвав Путіна другом і запізнився до Сі Цзіньпіна.
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