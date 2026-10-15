Трамп заявив, що не знає, з ким США ведуть переговори з Іраном — The Hill

Президент США Дональд Трамп під час мітингу в штаті Монтана заявив, що не знає, з ким саме американські посадовці ведуть переговори щодо завершення війни з Іраном. Про це повідомляє The Hill.

Говорячи про іранські збройні сили, Трамп стверджував, що Іран не має військово-морських і військово-повітряних сил, його армія розгромлена, а керівники зникли. Президент додав, що, можливо, мав залишити іранських лідерів, оскільки не знає, з ким американська сторона веде переговори.

Переговори між США та Іраном

За даними видання, війна з Іраном наближається до восьмого місяця, а переговори між Вашингтоном і Тегераном останніми тижнями зайшли в глухий кут. The Hill також зазначає, що конфлікт ускладнив політичну ситуацію для Республіканської партії напередодні проміжних виборів, позначився на світовій економіці та підвищив вартість пального для американців.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю сказав в інтерв'ю Fox News, що не знає, як завершиться війна. Після безрезультатних переговорів під час Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що іранська делегація затрималася у Сполучених Штатах довше, ніж мала, та наказав її членам залишити країну.

Позиція Вашингтона

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше цього місяця заявив Reuters, що іранське керівництво має зробити серйозні кроки для відмови від прагнення створити ядерну зброю. За його словами, США не діятимуть лише в обмін на обіцянки з іранського боку та очікують конкретних дій щодо потужностей зі збагачення урану.

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