Трамп заявив, що не зупинятиме переслідування нечесних людей — The Hill

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає причин повідомлюваного розслідування щодо свого колишнього соратника Корі Левандовскі, але не зупинятиме переслідування людей, які діють нечесно. Про це The Hill повідомляє з посиланням на заяву Трампа перед його від'їздом із Білого дому.

Заява Трампа

Відповідаючи на запитання про повідомлення щодо перевірки Левандовскі, Трамп сказав, що хоче чесності від людей, які працюють на нього. За його словами, нечесна поведінка щодо президента є рівнозначною крадіжці у нього.

Трамп також заявив, що якщо його працівники поводяться нечесно, то Міністерство юстиції США має зробити все необхідне. Він додав, що ніколи не робитиме нічого, аби зупинити переслідування людини, якщо вона діє нечесно.

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Повідомлення про перевірку

За повідомленнями, Міністерство юстиції США розглядає кримінальне подання від генерального інспектора Міністерства внутрішньої безпеки США. У повідомленнях також ішлося про припущення, що Левандовскі міг отримати вигоду зі своєї ролі.

Офіс генерального інспектора вивчав практику укладання контрактів у відомстві в період, коли там працював Левандовскі. Його адвокат Адам Трігг заявив NewsNation, що Левандовскі не отримував звернень від Міністерства юстиції щодо будь-якого розслідування та заперечує будь-які неправомірні дії під час добровільної роботи на державу.

Левандовскі був першим керівником передвиборчої кампанії Трампа у 2016 році та брав участь у його наступних кампаніях. Він також працював разом із колишньою міністеркою внутрішньої безпеки Крісті Ноем, яку усунули з посади в березні.

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