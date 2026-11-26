Трамп заявив, що під час зустрічі з Путіним закликав його припинити агресію по всій Європі
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із Володимиром Путіним у Китаї закликав російського диктатора припинити військову агресію не лише проти України, а й на інших територіях Європи.
За словами Трампа, він висловив сподівання, що Росія та Україна зможуть якомога швидше укласти мирну угоду.
Американський президент написав про це у своїй соцмережі Truth Social, зазначивши, що під час зустрічі багато говорив із Путіним про необхідність припинення військових дій.
Остання зустріч Трампа та Путіна відбулася 19 листопада на саміті в Китаї.
Джерело: Дональд Трамп (Truth Social).
Президент Сі Цзіньпін та президент Трамп зустрілися в Шеньчжені —Anadolu Agency
Відео: Трамп уперше публічно назвав Путіна другом і запізнився до Сі Цзіньпіна.
Нагадаємо, Трамп і Путін завершили зустріч у Шеньчжені без спільної заяви для преси.