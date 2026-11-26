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Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із Володимиром Путіним у Китаї закликав російського диктатора припинити військову агресію не лише проти України, а й на інших територіях Європи.

За словами Трампа, він висловив сподівання, що Росія та Україна зможуть якомога швидше укласти мирну угоду.

Американський президент написав про це у своїй соцмережі Truth Social, зазначивши, що під час зустрічі багато говорив із Путіним про необхідність припинення військових дій.

Остання зустріч Трампа та Путіна відбулася 19 листопада на саміті в Китаї.

Джерело: Дональд Трамп (Truth Social).

Президент Сі Цзіньпін та президент Трамп зустрілися в Шеньчжені —Anadolu Agency

Відео: Трамп уперше публічно назвав Путіна другом і запізнився до Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, Трамп і Путін завершили зустріч у Шеньчжені без спільної заяви для преси.

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