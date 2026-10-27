Трамп заявив, що поважатиме результати чесних проміжних виборів — The Hill

Президент США Дональд Трамп на авіабазі Ендрюс заявив, що поважатиме результати проміжних виборів наступного тижня, якщо вони будуть чесними. Заяву він зробив перед поїздкою до Техасу в межах передвиборчої кампанії, повідомляє The Hill.

Перегони в Міннесоті

Напередодні Трамп написав у Truth Social, що федеральний уряд уважно стежитиме за можливими фальсифікаціями під час перегонів до Сенату в Міннесоті. Він закликав підтримати Мішель Тафою та заявив, що вона може програти лише через маніпуляції з бюлетенями.

Ці слова розкритикували демократи Міннесоти. Сенаторка Тіна Сміт заявила, що президент, на її думку, готує підґрунтя для викрадення виборів у разі поразки кандидатки, яку він підтримує. Вона також назвала його висловлювання завуальованими погрозами штату.

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Позов щодо виборів на Алясці

Окремо Міністерство юстиції США минулими вихідними подало позов щодо сенатських виборів на Алясці. Відомство заявило, що намагатиметься заблокувати результати перегонів, якщо чинний сенатор-республіканець Ден Салліван програє переобрання.

Позов пов'язаний з іншим кандидатом у перегонах — Деном Дж. Салліваном. Міністерство юстиції звинувачує його в участі у виборах із наміром заплутати виборців через збіг імен із чинним сенатором. Генеральний прокурор Тодд Бланш у коментарі CNN заявив, що виборці Аляски можуть розгубитися, через що їхній голос не буде почуто.

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