Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін дуже розлючений на президента України Володимира Зеленського через атаки на Керченський міст в окупованому Криму. Про це американський лідер розповів журналісту NBC News після тристоронньої зустрічі з Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. За словами Трампа, розмова між лідерами переважно стосувалася України.

Трамп розповів, що Путін був «дуже злий» на Зеленського через атаку на Керченський міст. Ідеться про споруду, яку Росія незаконно збудувала між територією РФ та окупованим Кримом і використовує, зокрема, для військової логістики. «Він [Трамп] сказав, що говорив з Путіним, і Путін був дуже злий на Зеленського через атаку на [Керченський] міст», — розповів Гутьєррес.

Журналіст також повідомив, що американський президент сказав про своє розуміння реакції російського диктатора. «Розумію почуття Путіна», — передав слова Трампа кореспондент. Гутьєррес додав, що під час телефонної розмови Трамп описав основні теми зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном. За його словами, найбільше лідери говорили про Україну. Водночас питання війни з Іраном майже не порушували.

Тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна відбулася 19 листопада на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. За повідомленням у наданому матеріалі, це була перша зустріч такого формату за участю лідерів США, Китаю та Росії. Заява Трампа пролунала на тлі обговорення війни Росії проти України та можливих шляхів її завершення. Водночас із повідомлення NBC News не випливає, що під час зустрічі сторони домовилися про конкретні кроки щодо припинення бойових дій.

Про реакцію Путіна телеканал NBC News повідомив у четвер, 19 листопада. Кореспондент Гейб Гутьєррес розмовляв із Трампом телефоном і переповів його слова про зустріч із російським та китайським лідерами.

В окупованому Криму з п’ятниці, 20 листопада 2026 року, планують запустити пасажирські катери через Керченську протоку для перевезення людей після пошкодження мосту. Переправляти легкові автомобілі цими суднами не будуть, а пасажирам заборонять проносити на борт бензин у каністрах.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомили про падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівсяз міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затриму

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