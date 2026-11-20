Президент США Дональд Трамп заявив, що російські безпілотники та кілька ракет опинилися на території Польщі випадково. Про це він повідомив у телефонній розмові з журналісткою телеканалу Fox News Аїшею Хасні.

Розмова відбулася, коли американський лідер повертався із саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який проходив у китайському Шеньчжені.

Журналістка запитала Трампа про реакцію на допис прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який розкритикував американського президента за те, що той назвав Володимира Путіна своїм другом під час зустрічі в Китаї.

«Боже, захисти нас від таких друзів», – написав Туск у соцмережі X.

Після цього американський президент згадав російські безпілотники та ракети, які опинялися на території Польщі.

«Путін запускав дрони в Польщу і пару невеликих ракет – помилково», – заявив Трамп.

Таким чином глава Білого дому фактично назвав випадковим потрапляння російських засобів ураження на польську територію.

Під час цієї ж розмови Трамп також повторив, що Путін нібито прагне укласти угоду про завершення війни проти України. За словами американського президента, він передав таку саму думку європейським лідерам, зокрема Дональду Туску, під час телефонного спілкування з учасниками Коаліції охочих у Берліні.