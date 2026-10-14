Трамп заявив, що США могли зайти надто далеко щодо керівництва Ірану — Dawn

У США президент Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в штаті Огайо заявив, що Сполучені Штати могли зайти надто далеко, націлюючись на керівництво Ірану. Він сказав, що Вашингтону складно зрозуміти, з ким саме тепер вести переговори в Ірані.

Як повідомляє Dawn, Трамп також заявив, що нібито ніхто не хоче обіймати посаду президента Ірану. Водночас президентом країни з липня 2024 року є Масуд Пезешкіан.

Заяви про Китай і Росію

Окремо Трамп заявив, що не вірить у допомогу Ірану з боку Китаю та Росії, оскільки, на його думку, ці країни мають надто багато втратити. У дописі в Truth Social він зазначив: якщо така підтримка і є, то вона перебуває на дуже низькому рівні, а США швидко дізналися б про неї.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними видання, Трамп зазнав тиску після повідомлень, що китайські та російські структури могли передавати Ірану розвідувальні дані для атак на американських військових. У липні він також казав, що не вірить у продаж Китаєм і Росією зброї Ірану, та попереджав, що це було б для них «дуже погано».

Позиції Москви та Пекіна

Росія, держава-агресор, і Китай мають тісні зв’язки з Іраном, але, за даними Dawn, утримувалися від безпосереднього залучення до війни на Близькому Сході, що почалася після американсько-ізраїльських ударів 28 лютого. Росія надсилала Ірану гуманітарну допомогу, однак не оголошувала про іншу конкретну підтримку.

Кремль заперечував повідомлення американських медіа про нібито передавання Ірану секретних даних, зокрема про розташування американських військових кораблів і літаків у регіоні. Китай засудив удари США та Ізраїлю, водночас критикував іранські атаки на країни Перської затоки та блокування Ормузької протоки.

Читай нас у