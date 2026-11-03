Трамп заявив, що США отримали Гренландію на необмежений термін

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон отримав Гренландію на необмежений термін у межах домовленості з Данією та владою острова. Водночас суверенітет над Гренландією залишається за Королівством Данія. Угода передбачає розширення американських військових можливостей в Арктиці та обмеження впливу Росії й Китаю в регіоні.

«Тепер у нас також є Гренландія. Ми уклали чудову угоду. Ми хочемо подякувати Данії та Європі за те, що вони зробили це можливим», — сказав американський президент.

Трамп також наголосив, що домовленість не має визначеного кінцевого терміну дії, тому назвав її безстроковою.

Однак заява про те, що США «отримали Гренландію», не означає переходу острова під американський суверенітет. Документ підтверджує територіальну цілісність Королівства Данія та право жителів Гренландії на самовизначення.

За словами Трампа, нова домовленість дасть Вашингтону більше можливостей для розширення військової присутності в Арктиці та посилення безпеки в стратегічно важливому регіоні.

Домовленість підписали 22 вересня 2026 року в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Свої підписи під документом поставили президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

Угода доповнює американсько-данські домовленості про оборону Гренландії, укладені ще 1951 року. Її головна мета — посилити спільну безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці, а також розширити можливості США для військової діяльності на острові.

Документ передбачає кілька ключових змін:

Розширення військової присутності США. Вашингтон отримає можливість модернізувати й розширювати діяльність на космічній базі Пітуффік, а також створювати додаткові оборонні зони в районах Нарсарсуак і Местервіг.

Ширший доступ американських військових. Угода передбачає права США на переміщення військовослужбовців, техніки, літаків і кораблів територією Гренландії та через її територіальні води відповідно до погоджених умов.

Обмеження військової присутності третіх держав. Країни, які не входять до НАТО, не зможуть створювати на острові власні військові об'єкти або підтримувати постійну присутність своїх військ, якщо сторони не погодять інше.

Контроль за іноземними інвестиціями. Домовленість передбачає обмеження щодо інвестицій держав і компаній із країн поза НАТО, партнерських держав Альянсу та ЄС у чутливі для безпеки сфери, зокрема критичну інфраструктуру й видобування ресурсів.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США планують створити на острові дві великі військові бази. У тексті угоди йдеться про можливість облаштування додаткових оборонних зон у Нарсарсуаку та Местервігу. Конкретні технічні умови їх створення сторони мають погодити окремо.

Попри гучні заяви Трампа, угода не передбачає приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Острів залишається частиною Королівства Данія та зберігає право на самовизначення.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен після підписання документа наголосила, що він визнає суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія. За її словами, домовленість зміцнює спільну оборону та безпеку й ґрунтується на співпраці в межах НАТО.

Голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен також заявив, що угода визнає право гренландців на самовизначення.

Таким чином, сторони підтвердили, що посилення американської військової присутності не означає передачі острова Сполученим Штатам.

Гренландія має стратегічне значення через своє розташування між Північною Америкою та Європою. Острів важливий для спостереження за військовою активністю в Арктиці, контролю повітряного й морського простору та захисту північноамериканського континенту.

У Вашингтоні також звертають увагу на активність Росії та Китаю в арктичному регіоні. Одним із завдань нової домовленості називають недопущення створення військової інфраструктури потенційних противників США на острові.

Угода дозволяє Вашингтону розширити оборонні можливості в Арктиці, водночас зберігаючи участь Данії та Гренландії в ухваленні рішень щодо військової діяльності на острові.

Отже, заяву Дональда Трампа про те, що США «отримали Гренландію», слід розуміти як політичне формулювання довгострокових домовленостей у сфері безпеки, а не як повідомлення про зміну державної належності острова.

Про це Дональд Трамп заявив під час виступу у Вашингтоні 2 листопада.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в Гренландії готуються розпочати масштабну розвідку нафти, газу та корисних копалин. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що угода щодо Гренландії спрямована на довгострокове посилення безпеки Арктики. Документ, який 22 вересня підписали США, Данія та Гренландія, передбачає посилення американської військової присутності в регіоні та має протидіяти присутності Росії й Китаю.

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