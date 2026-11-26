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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте розповів про новітні види наступального та оборонного озброєння, які Вашингтон поки не демонстрував публічно. Також він повідомив про будівництво понад 20 нових об'єктів оборонної промисловості.

За словами Трампа, нові підприємства працюватимуть над виробництвом систем ППО Patriot, протиракетних комплексів THAAD, крилатих ракет Tomahawk та інших видів озброєння.

Американський президент наголосив, що США розробляють нові системи як для наступальних, так і для оборонних завдань. Водночас він не розкрив жодних подробиць щодо їхніх характеристик, можливостей чи призначення.

Трамп також заявив, що нинішні темпи виробництва американської військової техніки та боєприпасів є безпрецедентними. За його словами, після поповнення власних запасів США зможуть активніше постачати озброєння союзникам і партнерам по всьому світу.

Джерело: Truth Social

Президент США Дональд Трамп закликав негайно розслідувати оприлюднені перед проміжними виборами економічні дані після того, як федеральний уряд переглянув у бік збільшення оцінку зростання валового внутрішнього продукту за третій квартал.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із Володимиром Путіним у Китаї закликав російського диктатора припинити військову агресію не лише проти України, а й на інших територіях Європи.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на захист підходу президента США Дональда Трампа до Владіміра Путіна. За його словами, американський лідер піддає господаря Кремля випробуванням.

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