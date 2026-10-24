Трамп заявив, що США займуться Кубою після Ірану — Anadolu Agency

Як повідомляє Anadolu Agency, у США президент Дональд Трамп на мітингу у штаті Флорида заявив, що Сполучені Штати займуться Кубою після Ірану. Він також сказав, що дорогою назад з Ірану США зроблять зупинку біля Куби.

Сценарій із кораблями

Трамп описав сценарій, за якого американські кораблі проходитимуть повз Кубу. За його словами, один із них мав би зупинитися приблизно за 50 ярдів від узбережжя острова.

Президент США додав, що після цього до Куби відправлять державного секретаря Марко Рубіо, щоб завершити угоду. Про яку саме угоду йдеться, у його заяві не уточнювалося.

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Допит Рубіо в X

Пізніше Рубіо в соціальній мережі X звернувся до людей на Кубі, які прагнуть політичних змін. Він закликав їх скористатися можливістю протистояти корупції.

У своєму дописі Рубіо також згадав розчарування через невиконані обіцянки, корупцію та привілейоване життя небагатьох. Він запропонував прихильникам змін можливість партнерства з Центральним розвідувальним управлінням США.

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