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Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України не впливає на Сполучені Штати, а продаж американської зброї європейським країнам, які передають її Києву, приносить Вашингтону прибуток.

Американський президент наголосив, що США продають озброєння за повною ціною, не надаючи покупцям знижок. За його словами, таким чином країна отримує фінансову вигоду від поставок зброї.

«Ми не надаємо знижок. Тож можна сказати, що ми на цьому чудово заробляємо», – заявив Трамп.

Він пояснив, що Сполучені Штати продають зброю країнам Європейського Союзу, а ті самостійно вирішують, як її використовувати. Водночас, за словами Трампа, європейці здебільшого передають придбане американське озброєння Україні.

Американський президент також повторив свою давню тезу про те, що його попередник Джо Байден нібито передав Україні 350 млрд доларів готівкою.

Однак ці цифри не відповідають дійсності. Конгрес США за весь період схвалив близько 175 млрд доларів на підтримку України, причому значна частина цих коштів спрямовувалася на американську оборонну промисловість, а не передавалася Києву у вигляді готівки.

Водночас Трамп визнав, що українські військові демонструють високі бойові здібності.

«Українці воюють чудово», – зазначив президент США.

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Нагадаємо, Німеччина спрямує 300 млн доларів на закупівлю американського озброєння для України в межах ініціативи PURL. До нового пакета допомоги країна долучається разом із Норвегією. Основний акцент зроблять на посиленні української протиповітряної оборони.

Польща наразі не може робити внески до фонду PURL, через який європейські уряди фінансують закупівлю американського озброєння для України. Таке рішення зумовлене кількома причинами, повідомив 13 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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