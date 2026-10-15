Трамп заявив, що страту Нідала Хасана не транслюватимуть наживо — CNBC

У США президент Дональд Трамп заявив у четвер, що заплановану страту Нідала Хасана не транслюватимуть наживо. Про це повідомляє CNBC. Видання називає Хасана засудженим у справі про стрілянину на військовій базі Форт-Гуд у штаті Техас.

Відмова від прямої трансляції

Оголошення Трампа пролунало після посилення заперечень проти ідеї показати виконання вироку наживо в інтернеті. CNBC повідомило про заяву президента США у четвер, 15 жовтня 2026 року. На сторінці матеріал позначено як термінову новину.

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Стрілянина у Форт-Гуді

Стрілянина на базі Форт-Гуд сталася у листопаді 2009 року. За даними CNBC, унаслідок нападу загинули 13 людей, а десятки інших дістали поранення. У матеріалі зазначено, що Хасана засудили у цій справі.

Публікацію підготували Ден Манган і Кевін Броєнінгер. Її оприлюднили о 10:16 за східним часом США. У матеріалі також наведено недатовану фотографію Хасана, надану офісом шерифа округу Белл.

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