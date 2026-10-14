Трамп заявив, що Тайвань купить 30% газу з газопроводу на Алясці — The Hill

Президент США Дональд Трамп заявив на передвиборчому мітингу у Васіллі, штат Аляска, США, що Тайвань погодився протягом наступних 20 років купувати 30% газу з газопроводу на Алясці. За його словами, Тайвань також інвестує у проєкт 4,4 млрд доларів, повідомляє The Hill.

Заява на мітингу в Алясці

Трамп пов’язав оголошення з роботою сенатора-республіканця від Аляски Дена Саллівана, який балотується на переобрання. Під час виступу президент подякував Саллівану та сказав, що той допоміг йому в цьому питанні.

Раніше цього місяця Трамп оголосив, що Південна Корея інвестує до 200 млрд доларів в енергетичну інфраструктуру США. За даними The Hill, ці кошти мали бути спрямовані, зокрема, на газопровід на Алясці, газовий завод у Техасі та вісім нових атомних електростанцій у США.

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Інвестиції та виборчі перегони

На мітингу Трамп також заявив, що Південна Корея вже зобов’язалася вкласти в аляскинський проєкт 50 млрд доларів. Раніше він казав, що газопровід допоможе США нарощувати експорт природного газу.

Візит президента до Аляски відбувся під час кампанії перед проміжними виборами. Ден Салліван змагається за місце в Сенаті з колишньою членкинею Палати представників Мері Пелтолою, демократкою від Аляски, а також з іншим кандидатом-республіканцем, якого теж звати Ден Салліван.

За даними The Hill, Sabato’s Crystal Ball цього тижня змінив оцінку перегонів із категорії «без явного фаворита» на «схиляється до демократів». Decision Desk HQ також назвав Пелтолу незначною фавориткою, тоді як Cook Political Report залишив перегони в категорії «без явного фаворита».

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