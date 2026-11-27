Президент США Дональд Трамп заявив, що війни в Україні, можливо, вдалося б уникнути, якби Росія залишилася у складі «Групи восьми» (G8). Він вважає, що виключення Москви з цього формату образило Володимира Путіна. Про це Трамп сказав журналістам 26 листопада 2026 року, напередодні Дня подяки, коментуючи можливу участь російського лідера в грудневому саміті G20 у Флориді.

Президент США відповів, що не знає, чи приїде російський лідер, але той може взяти участь у зустрічі, якщо захоче. Після цього Трамп згадав про виключення Росії з G8, яка згодом знову стала «Групою семи» (G7).

За словами американського президента, рішення про припинення участі Росії в цьому форматі сильно образило Путіна. Трамп також розкритикував нинішній формат G7, заявивши, що на зустрічах лідери постійно обговорюють Росію. «Коли він був членом G8, якби він залишився її членом, президент Обама хотів його виключити. І якби він залишився членом, можливо, зараз не було б цієї війни. Він дуже образився, коли це сталося. А тепер це G7», — сказав Трамп.

Він додав, що не підтримав би виключення Росії, якби на той час був президентом США. На його думку, присутність Москви за столом переговорів могла б зробити цей формат сильнішим.

Трамп пов'язав виключення Росії з війною в Україні

Американський президент неодноразово повертався до цієї теми під час розмови. Він заявив, що переконаний: якби Росія залишилася у G8, нинішньої війни в Україні могло б не бути. «Я справді твердо переконаний, що якби вони цього не зробили, то зараз у нас не було б цієї війни», — заявив Трамп.

Також він згадав про гуманітарну ініціативу першої леді США Меланії Трамп в українських Олешках. За його словами, якби Росію не виключили з G8, їй не довелося б їхати туди й намагатися домовитися про перемир'я, щоб допомогти з евакуацією людей.

Йдеться про оголошене Білим домом тимчасове припинення бойових дій в Олешках на Херсонщині. У жовтні 2026 року адміністрація США повідомила, що Меланія Трамп долучилася до переговорів між Україною та Росією щодо гуманітарної допомоги й евакуації цивільних. У листопаді в Білому домі також відбулася зустріч представників двох країн, присвячена цій ініціативі.

Чому Росію виключили з G8

Росія стала повноправним учасником «Групи восьми» у 1998 році. До об'єднання входили США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Канада, Японія та Росія. Лідери цих держав зустрічалися для обговорення міжнародної політики, економіки та безпеки. У березні 2014 року після окупації Криму та дій Росії проти територіальної цілісності України країни G7 вирішили припинити підготовку до саміту G8 у російському Сочі. Натомість лідери семи держав зустрілися в Брюсселі без участі Москви. Відтоді формат G7 зберігся, а Росія до нього не повернулася.

Тобто рішення не було одноосібним кроком тодішнього президента США Барака Обами. Його ухвалили спільно лідери країн G7 у відповідь на порушення Росією суверенітету й територіальної цілісності України. Варто також нагадати, що російська агресія проти України почалася ще у 2014 році — з окупації Криму та бойових дій на Донбасі. Повномасштабне вторгнення Росія розпочала 24 лютого 2022 року. Тому слова Трампа про те, що збереження Росії у G8 могло б запобігти війні, є його особистим припущенням, а не встановленим фактом.

Питання можливого повернення Росії до міжнародних форматів знову опинилося в центрі уваги через майбутній саміт G20 у Флориді. Трамп не виключив участі Путіна, однак сам російський лідер ще має визначитися, чи приїде на зустріч. Під час розмови з журналістами Трампа запитали, чи очікує він на приїзд Путіна на саміт «Групи двадцяти», який має відбутися у грудні в американському штаті Флорида.

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