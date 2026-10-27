Трамп заявив, що визнає результати виборів за умови чесного голосування — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає результати майбутніх проміжних виборів до Конгресу лише за умови чесного голосування. Він сказав це журналістам перед від’їздом на мітинг у Техасі, повідомляє Anadolu Agency.

Умова визнання результатів

Журналісти запитали Трампа, чи прийме він результат, якщо Республіканська партія втратить контроль над Конгресом. Він відповів, що визнає результати, якщо це будуть чесні вибори.

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Вибори мають відбутися 3 листопада. Під час голосування виборці визначатимуть, яка партія контролюватиме Конгрес. Від цього залежатиме, якою мірою демократи зможуть оскаржувати законодавчий порядок денний республіканської адміністрації.

Можлива співпраця з демократами

Також президента запитали, як він працюватиме з демократами, якщо республіканці втратять більшість, попри його зусилля допомогти партії на виборах. Трамп сказав, що спосіб буде знайдено, нагадав про своє право вето та висловив сподівання, що республіканці не втратять більшість.

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