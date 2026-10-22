Трамп заявив, що заслуговує на Пулітцерівську премію

Президент США Дональд Трамп поскаржився, що досі не отримав ані Нобелівської премії миру, ані Пулітцерівської премії. Трамп розповідав про те, як йому не вдалося здобути Нобелівську премію миру. Він неодноразово заявляв, що докладав зусиль для припинення воєн, і згадував про своє бажання отримати цю нагороду.

При цьому президент США запевняє, що відсутність Нобелівської премії його не засмучує. Однак він регулярно повертається до цієї теми та говорить про те, що, на його думку, заслуговує на відзнаку.

Цього разу Трамп згадав і про Пулітцерівську премію. У середу під час розмови він спочатку назвав її, а потім пояснив, чому, на його думку, також мав би отримати цю нагороду. «Я не отримав Нобелівської премії. А за свої письмові праці я мав би отримати Пулітцерівську премію», — заявив Трамп. Водночас президент не уточнив, які саме свої тексти чи книжки вважає гідними такої відзнаки. Тому залишається незрозумілим, про яку конкретну роботу він говорив.

Раніше тема Нобелівської премії миру також з’являлася в новинах за участю Трампа. Зокрема, 9 жовтня лауреатка Нобелівської премії Наві Піллей пожартувала про можливість поділитися нагородою з американським президентом. Це стало ще одним приводом для обговорення його прагнення отримати міжнародне визнання. Про це повідомляє Associated Press (AP).

У федеральному суді у Вашингтоні 22 жовтня 2026 року подали позов проти президента США Дональда Трампа, криптокомпанії його родини World Liberty Financial та спеціального посланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа.