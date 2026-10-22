Трамп закликав не знімати рекламу Рамасвамі в Огайо — The Guardian

Президент США Дональд Трамп закликав кандидата від Республіканської партії на посаду губернатора Огайо Вівека Рамасвамі не знімати передвиборчу рекламу проти його суперниці-демократки Емі Ектон. Раніше чинний губернатор штату, республіканець Майк Девайн, охарактеризував цей ролик як дуже тривожний і закликав кампанію Рамасвамі прибрати його.

Реакція Девайна і Трампа

Як повідомляє The Guardian, у відеоролику виступає мати Ектон Донна Артур, з якою кандидатка, за її словами, не підтримує зв’язку десятиліттями. Артур називає доньку брехункою та заявляє, що та не повинна очолювати штат.

Девайн заявив, що члени сімей кандидатів історично вважалися недоторканними для політичної реклами. Водночас він не відкликав своєї підтримки Рамасвамі, пояснивши це бажанням підтримати весь список кандидатів-республіканців на проміжних виборах.

Трамп у Truth Social розкритикував Девайна, назвавши його нелояльним до Республіканської партії. Президент також заявив, що порадив Рамасвамі залишити рекламу в ефірі.

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Критика реклами

Кампанія Рамасвамі підтвердила, що ролик є її роботою, та повідомила про намір витратити 4 млн доларів на його трансляцію по всьому штату. Представниця кампанії Конні Лак заявила, що кампанія не погоджується з тим, що вважає подвійними стандартами медіа, оскільки демократи також використовували членів родин республіканців у своїй рекламі.

Ектон раніше розповідала, що не бачилася з матір’ю багато років. За її словами, Артур вийшла заміж за чоловіка, який сексуально знущався з Ектон, коли їй було 12 років, і залишилася з ним після втручання поліції. Брат кандидатки Філіп Стернс заявив, що він та Ектон були вилучені з-під опіки матері після арешту їхнього вітчима.

Сенатор-республіканець від Огайо Джон Гастед заявив, що не запускав би такої реклами. Демократ Шеррод Браун назвав відео огидним і закликав усіх кандидатів засудити його. Державний секретар Огайо Френк Лароуз також сказав, що сам не став би використовувати подібний ролик.

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