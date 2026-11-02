Трамп закликав обрати республіканські Палату представників і Сенат — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп у неділю провів мітинги в Дуб’юку, штат Айова, та Саліні, штат Канзас, напередодні проміжних виборів до Конгресу, призначених на 3 листопада. Він закликав виборців підтримати кандидатів Республіканської партії та зберегти її контроль над обома палатами Конгресу, повідомляє Anadolu Agency.

Заклик підтримати республіканців

Під час виступу в Саліні Трамп заявив, що обрання республіканської Палати представників і Сенату дасть змогу продовжити політику «Америка понад усе». Він також закликав жителів Канзасу підтримати сенатора-республіканця Роджера Маршалла, який балотується на переобрання, а також кандидата від республіканців на посаду губернатора Тая Мастерсона.

Президент наголосив, що виборці мають прийти на дільниці, аби республіканці могли продовжити свою політику протягом наступних двох років.

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Озвучені пріоритети

Трамп окреслив пріоритети, які, за його словами, республіканці просуватимуть у разі збереження контролю над Конгресом. Серед них — жорсткіші обмеження в імміграційній політиці, вимоги щодо посвідчення особи виборця та підтвердження громадянства, а також заборона міст-притулків.

Крім того, він виступив за смертну кару для великих наркоторговців, торговців людьми та осіб, засуджених за вбивство працівника правоохоронних органів. Держсекретар Марко Рубіо, який коротко виступив на мітингу в Канзасі, похвалив політику Трампа у сфері національної безпеки.

Проміжні вибори 3 листопада визначать контроль над обома палатами Конгресу США. На голосування винесено всі 435 місць у Палаті представників і 35 місць у Сенаті.

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