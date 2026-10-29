Трамп закликав прибрати Мері Пелтолу з бюлетеня на Алясці — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп закликав прибрати з бюлетеня на виборах до Сенату на Алясці кандидатку від Демократичної партії Мері Пелтолу та Дана Дж. Саллівана. Він також заявив, що їх слід притягнути до кримінальної відповідальності, повідомляє Anadolu Agency.

Заяви Трампа

Перед поїздкою на мітинг в Огайо Трамп стверджував, що Пелтола та Дан Дж. Салліван нібито брали участь у спробі ввести виборців в оману щодо особи чинного сенатора-республіканця Дена С. Саллівана. Дан Дж. Салліван має таке саме ім’я та прізвище, як чинний сенатор, хоча їхні середні ініціали різняться.

Трамп заявив, що поява в бюлетені ще одного кандидата на ім’я Дан Салліван нібито була частиною схеми, організованої демократами. Він також закликав Пелтолу вийти з перегонів. У дописі на платформі Truth Social президент повторив свої звинувачення на адресу демократів Аляски та назвав ситуацію «шахрайством із виборцями найвищого рівня».

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Позов Міністерства юстиції

Минулого тижня Міністерство юстиції США подало позов, прагнучи за певних обставин не допустити сертифікації результатів сенатських виборів на Алясці, якщо чинний сенатор Ден С. Салліван програє. Судова суперечка стосується кандидатури Дана Дж. Саллівана.

Адміністрація США стверджує, що його участь у виборах може ввести виборців в оману та вплинути на результат перегонів.

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