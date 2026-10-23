Трамп закликав республіканців Айови прийти на вибори — TimesLIVE

Президент США Дональд Трамп під час мітингу в Сіу-Сіті, штат Айова, закликав прихильників Республіканської партії прийти на проміжні вибори в листопаді. Як повідомляє TimesLIVE, він виступив перед учасниками заходу в ангарі місцевого аеропорту та заявив: «Уявіть, що я у виборчому бюлетені, бо якщо ви прийдете, ми здобудемо велику перемогу».

Напружені перегони в Айові

Республіканці у штаті захищають місце в Сенаті США, три місця в Палаті представників і посаду губернатора. Хоча Трамп переміг в Айові з двозначною перевагою два роки тому, нині опитування вказують на конкурентні перегони.

Конгресвумен-республіканка Ешлі Гінсон, яка також виступила на мітингу, бере участь у близькій сенатській гонці проти представника законодавчого органу штату від Демократичної партії Джоша Турека. Вона закликала до «негайного припинення» війни в Ірані, заявивши, що жителі Айови не мають нести тягар вищих цін на пальне та продукти через цей конфлікт.

«Якщо ми програємо це місце тут, в Айові, демократи контролюватимуть Сенат США. Запам’ятайте мої слова», — сказала Гінсон. Члени Палати представників від Республіканської партії Маріанетт Міллер-Мікс і Зак Нанн, які балотуються на переобрання, минулого місяця разом із демократами підтримали обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану.

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Ціни та підтримка президента

Учасник мітингу Рон Зітцман, який підтримує Трампа, назвав ціни на пальне головною проблемою для президента. Він висловив сподівання, що вартість пального знизиться після завершення конфлікту, але додав, що війна «затягується».

За даними опитування Reuters/Ipsos, оприлюдненого цього тижня, рейтинг схвалення Трампа становив 31% — це найнижчий показник за будь-який із його президентських термінів. Дії президента в економіці не схвалювали 68% опитаних американців. Окреме опитування Marist показало, що 42% ймовірних виборців вважають своє фінансове становище гіршим, ніж рік тому, зокрема понад половина незалежних виборців.

У нещодавніх опитуваннях демократ Роб Сенд випереджав республіканця Зака Лана в боротьбі за посаду губернатора Айови. Демократи також намагаються здобути відкрите місце у другому виборчому окрузі штату до Палати представників.

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