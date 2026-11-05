Трамп закликав Сенат США схвалити законопроєкт про постійний літній час — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп знову закликав Сенат схвалити Sunshine Protection Act — законопроєкт, що має припинити сезонне переведення годинників. Він розкритикував верхню палату Конгресу за те, що вона досі не просунула цю ініціативу.

Скарги на ранні сутінки

Трамп написав у Truth Social, що американці не повинні двічі на рік змінювати свій розклад через переведення годинників. Він звернув увагу на ранній захід сонця: за його словами, того дня сонце зайшло о 17:06, а о 17:31 вже стемніло.

Президент також заявив, що не робив цю тему одним із головних питань напередодні проміжних виборів, оскільки не хотів, щоб окремі сенатори зазнали через неї електоральних наслідків, повідомляє Anadolu Agency.

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Підтримка Палати представників

У липні Палата представників США схвалила Sunshine Protection Act 308 голосами проти 117 і передала документ до Сенату, де законопроєкт зіткнувся з опором. Він передбачає запровадження постійного літнього часу, водночас штати зможуть обрати постійний стандартний час.

Прихильники ініціативи виступають за пізніші заходи сонця. Її противники застерігають, що взимку ранок стане темнішим, зокрема для дітей, які прямують до школи.

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