Трамп заперечив причетність до обмеження доступу України до Starlink — NDTV

У США президент Дональд Трамп заявив, що ані він, ані Ілон Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink, яка вплинула на її військові операції проти Росії, держави-агресора.

Заява Трампа

Як повідомляє NDTV World, Трамп сказав це журналістам, залишаючи Білий дім перед поїздкою до Джорджії. Він також заявив, що будь-які обмеження доступу України до системи Starshield не були запроваджені Сполученими Штатами.

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Скорочення послуг Starshield

Reuters у четвер повідомило, що Білий дім схвалив скорочення послуг Starshield. За даними матеріалу, скорочення послуг супутникової компанії перервало зв’язок зі штабами та знизило швидкість інтернету.

Starshield розробила компанія SpaceX для урядових клієнтів і клієнтів у сфері національної безпеки, зокрема для Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як основу.

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