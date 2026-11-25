0:00 / 0:00

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлював термінів для завершення російсько-української війни. Так він відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про прагнення американських представників досягти мирної угоди до січня.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали про заяву Зеленського щодо бажання представників США якнайшвидше домовитися про припинення війни, бажано до січня. Американський лідер засміявся та перепитав: «Хто це сказав? Що він хоче, щоб я зробив?»

Трамп наголосив, що не прив'язаний до жодних часових обмежень, хоча хотів би завершити війну якомога швидше. За його словами, він був би радий владнати це питання навіть сьогодні, однак для досягнення домовленостей потрібна згода обох сторін.

Окремо президент США висловив думку, що готовність Києва та Москви до припинення бойових дій постійно змінюється. Іноді, за його оцінкою, до угоди більше схильний російський диктатор Володимир Путін, а іноді — Зеленський.

«Іноді здається, що Путін готовий, а Зеленський — ні. Іноді Зеленський дуже хотів би це зробити, а Путін не готовий. Все залежить від того, який саме день», — заявив Трамп.

Про це повідомляє New York Post.

Якщо президенту США Дональду Трампу не вдасться переконати російського лідера Володимира Путіна припинити війну проти України до кінця 2026 року, Володимир Зеленський звернеться до Конгресу США з проханням посилити тиск на Москву.

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що новообраний Конгрес США, який розпочне роботу в січні, продемонструє єдність у питанні підтримки України.

Російський диктатор володимир путін заявив про неминучість відповіді росії на атаки Збройних сил України по об’єктах паливно-енергетичного комплексу рф, поскаржившись, що Київ продовжує ці удари попри заклики президента США Дональда Трампа.

Читай нас у