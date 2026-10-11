Трамп звинуватив Зеленського у відсутності мирної угоди та похвалив РФ за дешеву нафту

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Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Журналісти запитали Трампа, чи відправить він свого зятя Джареда Кушнера та спецпосланця Стіва Віткоффа на новий раунд переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Прямої відповіді на це запитання президент США не дав, натомість висловив претензії до українського керівництва.

«Ну, я думаю, що Росія хотіла б укласти угоду. Але, як я вже казав, це те, що могло б бути вирішено багато разів, але з якихось причин Зеленський не хоче укладати угоду», — заявив Трамп.

Американський президент також послався на статистичні дані, стверджуючи, що одна зі сторін має перевагу над іншою в мільйон військовослужбовців. На його думку, президент України Володимир Зеленський мав домовитися про мир значно раніше.

«Було б розумніше, якби він уклав угоду ще два роки тому. Він міг би укласти набагато вигіднішу угоду ще два роки тому», — сказав Трамп.

Розповідаючи про нещодавню телефонну розмову з Путіним, Трамп запевнив, що російський лідер нібито прагне врегулювати ситуацію.

Окремо президент США позитивно висловився про постачання російської нафти на світовий ринок.

«Погляньте, він забезпечує світ великими обсягами нафти. Тобто це добре. І, до речі, за дуже низькою ціною», — заявив Трамп.

Водночас слова Дональда Трампа про нібито бажання Володимира Путіна врегулювати війну розходяться із заявами представників Кремля.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що під час тієї самої телефонної розмови Путін заявив Трампу про незмінність цілей війни проти України.

За словами Ушакова, про негайне відновлення переговорів між Росією та Україною не йдеться.

Про це повідомлялося під час відповідей Дональда Трампа на запитання журналістів.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть повторно відвідати Росію протягом найближчих двох тижнів. Точну дату візиту поки не визначили.

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