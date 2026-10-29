Трампа висміяли в мережі через пораду Майку Тайсону у справі про зґвалтування

Президент США Дональд Трамп опинився під хвилею критики в соцмережах після коментаря про судову справу боксера Майка Тайсона. В інтерв’ю для документального фільму про спортсмена він заявив, що Тайсону не варто було свідчити в суді, адже, на його думку, правда зашкодила боксеру. Користувачі мережі звернули увагу на іронію цієї заяви, згадавши про рішення суду у справі проти самого Трампа.

Трамп висловився про судовий процес над Тайсоном у документальному фільмі TYSON від Netflix. Стрічка розповідає про життя боксера, зокрема й про справу, яка завершилася його засудженням. «Я вважаю, що Майку не варто було давати свідчення. Я не впевнений, що він погано виступив у суді. Але Майк дуже правдивий. І я думаю, що правда йому зашкодила… у цій справі», — сказав Трамп.

Йдеться про справу 1991 року. Тоді 18-річна Дезіре Вашингтон, учасниця конкурсу краси Miss Black America, звинуватила Тайсона у зґвалтуванні. У 1992 році суд визнав боксера винним і засудив його до шести років ув’язнення. Згодом він провів у в’язниці близько трьох років і вийшов на волю в березні 1995 року. Тайсон заперечував, що зґвалтував Вашингтон, і стверджував, що сексуальний контакт був добровільним. Однак суд визнав його винним. Саме цей процес Трамп згадав, припустивши, що свідчення боксера зашкодили його захисту.

Чому слова Трампа викликали критику

Після публікації коментаря користувачі соцмереж почали висміювати Трампа. Як зазначає RadarOnline, критики звернули увагу на те, що президент США радить спортсмену, засудженому за зґвалтування, як варто було поводитися під час судового процесу. При цьому сам Трамп раніше програв цивільну справу, пов’язану із сексуальним насильством. «Президент Сполучених Штатів тепер консультує у справах про зґвалтування… І сам стикається зі звинуваченнями у зґвалтуванні. Таке навіть не вигадаєш», — написав один із користувачів, якого цитує видання.

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Інші критики також побачили суперечність у словах Трампа. На їхню думку, його коментар можна сприйняти як пораду не давати свідчень, якщо правда може зашкодити позиції обвинуваченого в суді. Водночас сам Трамп не говорив прямо, що Тайсону слід було приховувати правду: він лише заявив, що боксерові не варто було свідчити.

Що відомо про справу проти самого Трампа

У травні 2023 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа відповідальним за сексуальне насильство щодо письменниці Е. Джин Керролл і за наклеп. Вона заявляла, що Трамп напав на неї в примірочній універмагу в Нью-Йорку в середині 1990-х років.

Присяжні зобов’язали Трампа виплатити Керролл 5 мільйонів доларів компенсації. Важливо уточнити: це була цивільна справа, а суд визнав Трампа відповідальним за сексуальне насильство, але не визнав доведеним звинувачення саме у зґвалтуванні. Трамп заперечував звинувачення. У грудні 2024 року апеляційний суд залишив у силі рішення про виплату компенсації.

Саме цей судовий вердикт став одним із головних приводів для критики після нових висловлювань президента про Тайсона. У мережі зіставили його коментар про те, що боксерові не варто було свідчити, з історією власного судового процесу Трампа. Про реакцію користувачів і висловлювання президента повідомило видання RadarOnline. Коментарі в соцмережах відображають думки окремих користувачів і не обов’язково свідчать про позицію всіх американців. Про це пише видання RadarOnline.

Канадський рокер Браян Адамс у новій пісні Lake Ontario розкритикував президента США Дональда Трампа через його рішення перейменувати озеро Онтаріо на Lake America. У композиції музикант звинувачує Трампа в порушенні миру між людьми, які живуть на берегах озера на кордоні Канади та США, повідомляє The Guardian.

Президент США Дональд Трамп навряд чи претендуватиме на звання «чоловіка року», адже напередодні проміжних виборів активно проводить кампанію на підтримку республіканців і нерідко жартує про свою дружину.

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