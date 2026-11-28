Футбольний тренер Пеп Гвардіола заявив, що не повернеться до «Барселони» на посаду головного тренера. Про це він сказав в інтерв’ю офіційному журналу німецької Бундесліги, повідомляє Interia Sport.

Заява про Барселону

Під час розмови Гвардіолу запитали, чи можливе його повернення до Бундесліги. Відповідаючи, він згадав і каталонський клуб, який тренував раніше.

«Не знаю, чи повернуся до Бундесліги. Я досі підтримую контакт з Улі Генессом і Карл-Гайнцом Румменігге, але чи варто повертатися до колишнього клубу? Я, наприклад, не повернуся до “Барселони”», — сказав тренер.

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Зв’язок із Бундеслігою

Гвардіола працював головним тренером мюнхенської «Баварії» у 2013–2016 роках. За його словами, нині він має більше часу переглядати матчі Бундесліги та переважно стежить за «Баварією».

Тренер позитивно відгукнувся про нинішнього наставника мюнхенського клубу Венсана Компані, який раніше був капітаном «Манчестер Сіті» під керівництвом Гвардіоли. Він назвав Компані «фантастичним тренером» і зазначив, що після нього команду очолить інший молодий фахівець.

На думку Гвардіоли, молоді тренери не бояться викликів, мають енергію та ентузіазм і прагнуть проявити себе у футболі.

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