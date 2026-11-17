Тренер збірної Польщі Ян Урбан набирає в середньому 1,47 очка за матч у 15 іграх на посаді. Це третій найгірший результат серед постійних наставників польської національної команди у XXI столітті, повідомляє Interia Sport.

Під керівництвом Урбана збірна Польщі здобула шість перемог, чотири рази зіграла внічию та зазнала п’яти поразок. У рейтингу за середньою кількістю очок він випереджає лише Збігнєва Бонека з показником 1,40 та Чеслава Міхневича, який набирав 1,38 очка за гру.

Результати після відбору

За даними видання, Урбан очолив збірну трохи більш як рік тому після каденції Міхала Пробежа. Польща не змогла напряму вийти на чемпіонат світу, а у фіналі плей-оф поступилася Швеції. Попри це президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша залишив тренера на посаді.

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Після завершення відбору команда виграла лише один із семи матчів. До цього відрізку увійшли товариські ігри проти України та Нігерії, а також старт у Лізі націй, де поляки набрали чотири очки у вересні та жовтні й програли Румунії з рахунком 1:2 на виїзді.

Матч зі Швецією

Interia Sport зазначає, що матч Польщі зі Швецією у Вроцлаві 17 листопада може стати останнім для Урбана на посаді. Якщо поляки переможуть, його середній показник зросте до 1,56 очка за гру та зрівняється з результатом Вальдемара Форналіка. У разі поразки він становитиме 1,375 очка, що буде нижче за результат Міхневича.

У наведеному виданням рейтингу найкращий середній показник має Павел Янас — 1,94 очка за матч. Далі розташовані Адам Навалка з 1,88 та Єжи Бженчек із 1,71 очка.

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