Тренер Польщі Урбан обговорив із Левандовським його ігровий час — Interia Sport

Тренер збірної Польщі Ян Урбан перед матчем зі Швецією у Вроцлаві заявив, що заздалегідь обговорив із Робертом Левандовським його ігровий час під час нинішнього збору. Штаб також хоче давати шанс іншим футболістам, повідомляє Interia Sport. Поєдинком зі шведами польська команда завершить виступ у Лізі націй УЄФА 2026.

Ігровий час Левандовського

За словами Урбана, він і Левандовський домовилися обговорити, чи зіграє нападник більше або менше хвилин. Тренер зазначив, що футболіст може забити в будь-який момент, однак команді потрібно шукати відповідь на питання, що буде після його відходу з поля. Саме тому штаб прагне надати можливість іншим гравцям.

Урбан також сказав, що хоче перевірити в обороні інших виконавців, окрім Беднарека, Ківіора та Вишневського. Він додав, що стабільність у складі була б бажаною, проте останнім часом команда працює з тими самими футболістами.

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Стан Зелінського та турнірна ситуація

Тренер повідомив, що Пйотр Зелінський мав проблему зі стопою. За його словами, футболіст частково тренувався напередодні, а після наступного заняття штаб мав визначити, чи готовий він зіграти зі Швецією.

Урбан назвав матч проти Румунії черговою поразкою через помилки польської команди. Він також заявив, що після протистояння з Боснією турнірна ситуація погіршилася, а Польща вже не має шансів посісти високе місце. Тому, за словами тренера, команда надає можливості молодим футболістам.

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