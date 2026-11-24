У Польщі тренер національної футбольної збірної Ян Урбан наразі збереже посаду після зустрічі з президентом Польського футбольного союзу Цезарієм Кулешею. Про це з посиланням на Onet повідомляє Interia Sport.

Зустріч у Польському футбольному союзі

Зустріч Кулеші та Урбана відбулася у вівторок, 24 листопада, в штаб-квартирі Польського футбольного союзу. Раніше президент федерації заявляв, що хоче підбити підсумки останнього циклу матчів національної команди та отримати від тренерського штабу конкретний звіт про його роботу й висновки за останні місяці.

Кулеша також зазначав, що рішення щодо наступного року має бути ухвалене разом із правлінням федерації після цієї розмови.

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Результати в Лізі націй

Під керівництвом Урбана збірна Польщі провела шість матчів у Лізі націй і здобула одну перемогу. Єдиний виграш команда оформила з рахунком 6:0 над Румунією, яка значну частину матчу грала в меншості.

У груповому турнірі поляки також поступалися збірним Швеції, Боснії та Румунії. Після нічиєї 1:1 зі Швецією у Вроцлаві майбутнє головного тренера команди опинилося під питанням.

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