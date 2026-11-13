Тренер збірної Польщі Урбан може довірити ворота Дронговському — Interia Sport

У Бухаресті 14 листопада збірна Польщі зіграє з Румунією в Лізі націй. Як повідомляє Interia Sport з посиланням на Fakt, головний тренер поляків Ян Урбан може поставити у ворота Бартломея Дронговського.

Проблеми на воротарській позиції

Урбану потрібно обрати нового основного воротаря через травми Марціна Булки та Каміля Грабари. До заявки на листопадові матчі також не потрапив Лукаш Скорупський.

Тренер викликав трьох голкіперів із польської Екстракляси: Славоміра Абрамовіча з «Ягеллонії» Білосток, Дронговського з «Відзева» Лодзь і Матеуша Кохальського з «Вєчисти» Краків. Із цієї трійки лише Дронговський уже дебютував за національну збірну та провів за неї чотири матчі.

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Виступи за збірну

Дронговський дебютував 7 жовтня 2020 року в товариському матчі з Фінляндією, який поляки виграли 5:1. У червні 2022 року він також зіграв у поєдинку Ліги націй проти Бельгії, що завершився поразкою Польщі з рахунком 1:6.

Минулої осені воротар виходив на поле в товариському матчі з Новою Зеландією, який Польща виграла 1:0, а також у відборі до чемпіонату світу 2026 року проти Мальти — 3:2. Перед п’ятим туром Ліги націй польська команда посідала третє місце та випереджала Румунію на чотири очки. Після гри в Бухаресті 17 листопада поляки зіграють зі Швецією у Вроцлаві.

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