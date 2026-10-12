Тренера Джорджа Гібні засудили до 16 років і 8 місяців — The Independent

Центральний кримінальний суд у Дубліні, Ірландія, засудив колишнього олімпійського тренера з плавання Джорджа Гібні до 16 років і восьми місяців ув’язнення. Останні 14 місяців цього строку суд призупинив. Як повідомляє The Independent, вирок 78-річному Гібні оголосив суддя Майкл О’Гіґґінс.

Вирок за злочини проти дітей

Гібні визнали винним у непристойних посяганнях на чотирьох дівчат, а також у спробі зґвалтування однієї з них у роздягальні, коли їй було 12 років. Раніше цього року присяжні винесли обвинувальний вердикт за 40 епізодами, що стосувалися подій 1970-х і 1980-х років.

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Обвинувачення охоплювали сім років

Тренер визнав провину за п’ятьма обвинуваченнями у непристойних посяганнях на дівчину в Ірландії у 1976 році. Водночас він заперечував десятки інших обвинувачень щодо непристойних посягань на дівчат віком від восьми до 15 років, які, за даними справи, сталися в різних місцях у період із 1974 до 1981 року.

Минулого року Гібні затримали у Флориді на підставі ірландського ордера на екстрадицію. До цього він роками проживав у США.

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