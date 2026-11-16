США посилили військову присутність на Близькому Сході третім авіаносцем на тлі нових погроз Ірану американським силам, судноплавству та країнам Перської затоки. Як повідомляє The National, авіаносець USS Theodore Roosevelt у неділю увійшов до зони відповідальності Центрального командування США.

Він приєднався до USS George H.W. Bush і USS George Washington. Видання називає це незвично великим, але тимчасовим розгортанням американських авіаносних сил у регіоні.

Інциденти в Ормузькій протоці

Британське Управління морських торговельних операцій заявило, що вранці в понеділок отримало повідомлення про ураження невідомим снарядом судна, яке виходило з Ормузької протоки. На борту сталася пожежа, однак про постраждалих не повідомляли.

Невдовзі після цього Корпус вартових ісламської революції заявив, що ще два танкери нібито підірвалися на морських мінах. За твердженням КВІР, від неділі в протоці загорілися та затонули шість суден. Ці заяви не мають незалежного підтвердження.

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Військово-морські сили КВІР також закликали судноплавні компанії не користуватися південним маршрутом через протоку, який назвали підтримуваним США. У КВІР заявили, що вважають атаки відповіддю на нібито незаконну американську блокаду.

Повідомлення про атаку на Бахрейн

У неділю КВІР заявив про запуск шести дронів по американській радіолокаційній установці раннього попередження на авіабазі в Ріффі, Бахрейн. У відомстві стверджували, що ціль було успішно уражено. Перед 5:00 у країні оголосили екстрене попередження із закликом знайти безпечне місце.

Військові Бахрейну повідомили, що перехопили кілька іранських повітряних атак, а всі безпілотники були зупинені до досягнення цілей. Катар і Саудівська Аравія засудили атаку та висловили солідарність із Бахрейном. Генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Джасем Аль-Будайві назвав її викликом регіональним мирним зусиллям.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у понеділок закликав припинити ситуацію «ні миру, ні війни» між Іраном і США та розпочати серйозний переговорний процес.

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