Три країни ЄС хочуть знов обговорити активи Росії для України — Politico Europe

На саміті ЄС у Брюсселі, Бельгія, Німеччина, Швеція та Фінляндія закликали знову розглянути можливе використання заморожених фінансових активів Російської Федерації — держави-агресора — для допомоги Україні. Як повідомляє Politico Europe, за словами посадовців цих країн, Єврокомісія має підготувати детальну оцінку фінансових потреб України та варіанти подальшої підтримки, зокрема із залученням активів.

Активи в Euroclear

Сотні мільярдів євро заморожених російських активів зберігаються в європейських банках, а більша їх частина — у брюссельському депозитарії Euroclear. Попередню спробу безпосередньо спрямувати ці кошти Києву заблокував уряд Бельгії, а також менш помітно протидіяли інші держави через побоювання можливих юридичних позовів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європі потрібно зробити все можливе, аби Україна пережила зиму та отримувала підтримку наступного року. За його словами, фінансування необхідно знову збільшити для довгострокової допомоги. Мерц також наголосив, що заморожені в Європі активи мають залишатися в Європі, а рішення щодо них ухвалюватимуть європейські країни.

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Позиції Фінляндії та Швеції

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо назвав найкращим варіантом пошук рішення щодо використання заморожених активів і закликав повернутися до цього питання. Міністерка у справах ЄС Швеції Джессіка Розенкранц заявила, що бездіяльність не є варіантом, а ЄС має чесно визнати потребу України у додатковому фінансуванні.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, якого Politico Europe називає головним противником домовленості щодо активів, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що це питання варто розглядати в межах майбутньої мирної угоди. Водночас він визнав, що частина політиків підтримує можливість ранішого використання активів для певних цілей.

За даними видання, європейські лідери також занепокоєні можливим дефіцитом мільярдів євро для України наступного року. У перший день дводенного саміту вони неформально обговорювали способи посилити фінансову підтримку Києва.

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