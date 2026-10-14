Трибунал у Колумбії висунув обвинувачення 10 колишнім членам FARC — Al Jazeera

Спеціальна юрисдикція миру Колумбії (JEP) висунула обвинувачення 10 колишнім членам Революційних збройних сил Колумбії (FARC) у ймовірних воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Провадження стосується ймовірних злочинів проти п’яти корінних народів на південному сході країни, скоєних у період із 1996 до 2016 року.

Звинувачення у вбивствах і примусовому переміщенні

Як повідомляє Al Jazeera, JEP закидає обвинуваченим тортури, вбивства та примусове переміщення представників п’яти корінних народів. Суддя JEP Каталіна Діас заявила, що командири FARC наказували підлеглим мінувати території корінних народів і руйнувати екосистеми, від яких залежало їхнє виживання.

За її словами, рішення трибуналу має забезпечити справедливість для найбільш забутих народів країни. Представники корінних громад привітали його як визнання того, що збройні угруповання атакували не лише окремих людей, а й знання, мови та території громад.

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Серед обвинувачених є колишній сенатор

Троє обвинувачених входили до останнього секретаріату FARC. У 2016 році угруповання уклало мирну угоду з урядом Колумбії, яка передбачала роззброєння та надала колишнім повстанцям 10 місць у Конгресі. Серед фігурантів справи — Хуліан Галло, який у межах цієї домовленості був сенатором протягом восьми років.

JEP створили для розгляду злочинів, скоєних під час багаторічного внутрішнього збройного конфлікту в Колумбії. Трибунал може призначати лише покарання, не пов’язані з ув’язненням. Торік він призначив сімом колишнім членам FARC, обвинуваченим у викраденнях, вісім років відшкодувальних заходів, зокрема розмінування та допомоги в пошуку зниклих безвісти.

За даними Комісії правди Колумбії, унаслідок конфлікту між 1985 і 2018 роками загинули 450 664 людини, ще 121 768 осіб зникли безвісти.

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