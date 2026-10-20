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За даними видання The Wall Street Journal, декілька тижнів тому російський очільник Володимир Путін нібито запропонував президенту США Дональду Трампу та лідеру КНР Сі Цзіньпіну провести тристоронній саміт на тему війни в Україні та її потенційного. Ця зустріч може відбутися наприкінці листопада в китайському Шеньчжені, де планується саміт організації АТЕС. При цьому Україну та українського президента на захід ніхто не запрошував.

Кремлівський прессекретар Дмитро Пєсков вже підтвердив, що така зустріч обговорюється, хоча конкретних домовленостей поки що немає. А сам Трамп згодом заявив, що він готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Сі.

Наскільки вірогідною є така зустріч, чого від неї чекати і чи дійсно там можуть домовитися про мир в Україні — але без навіть формальної участі України та її президента? Видання UA.News звернулося з цими питаннями до політичних експертів. Детальніше — в нашому матеріалі.

РФ залишається молодшим і залежним від Китаю партнером: голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко

У нас в засобах масової інформації з'явилася міфологія, що ця потенційна зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї наприкінці листопада — вона про Україну. Це не так. Тема України, безумовно, буде однією з тем. Але ця ініціатива Путіна з'явилася ще влітку. Це його намагання зробити таку собі «нову Ялту». Де він — один з господарів світу, разом із Трампом і Сі, що не зовсім так.

Звичайно, Путін хоче домовлятися про Україну, довести, що це його сфера впливу. Але насправді це не лише про Україну. Зверніть увагу: Трамп хоче розмовляти про денуклеаризацію, про ядерне роззброєння. Не буде у нього порозуміння ні з Китаєм, ні з Росією. І це дуже добре, бо може завадити домовленостям з інших питань. Є маса питань для обговорення: Іран, Тайвань, тощо.

У мене в зв'язку з цією зустріччю немає якихось апокаліптичних очікувань. Ще, до слова, не факт, що ця зустріч взагалі відбудеться. І треба розуміти, що це не буде окремий саміт, це буде зустріч «на полях» АТЕС. Скільки вона триватиме? Ну, годину, ну півтори-дві. Це не буде дуже тривалим спілкуванням, хоча проблем і протиріч між сторонами дуже багато. Для Путіна ж головне — картинка, уява, що це «нова Ялта». Намагання зробити з цього всього якусь альтернативу G7і G20. Але Пекін хоче домовлятися окремо з Трампом. Навіщо їм в цей клуб включати РФ, яка є молодшим і залежним від КНР партнером? Навіщо піднімати статус Путіна?

В США, до речі, існує побоювання, що суто тактично Трампу не вигідно йти на зустріч втрьох. Краще домовлятися окремо. Трамп вважає себе генієм переговорів, але тут ми маємо двох геополітичних союзників, які разом можуть і переграти Трампа, якщо домовляться про скоординовану позицію. Тож в цілому я скептично налаштований до результатів цієї зустрічі.



Адміністрація Трампа вийшла на фінішну пряму в розробці мирного плану: директор Українського інституту політики Руслан Бортнік

Питання зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС у Шеньчжені 18-19 листопада обговорюється щонайменше місяць. Перша така пропозиція виникла після зустрічі Сі з Трампом у вересні. Тоді відбувся візит китайського лідера до США, це була друга половина вересня, під час Генеральної асамблеї ООН. Вже тоді анонсувалося, що Трамп, ймовірно, відвідає саміт АТЕС у Шеньчжені 18-19 листопада.

Те, що пише The Wall Street Journal — що нібито саме Путін пропонує цю зустріч — може бути спрямоване на те, щоб дискредитувати саму зустріч і створити навколо неї токсичний фон. Тим більше, що російська сторона цю зустріч ще остаточно не підтвердила. Але цей захід справді може стати значною мірою вирішальним. Сьогодні ми бачимо, що адміністрація Трампа вийшла на фінішну пряму в розробці мирного плану, який саме в ці дні активно обговорюється між США, Україною та Європою. У Майамі відбулася зустріч, під час якої обговорювалися конкретні документи та блоки мирного плану: гарантії безпеки для України, гарантії відновлення та інтеграції до ЄС. Так само, як і результати виборів у США, ці переговори стануть двома ключовими подіями, що вплинуть на формування порядку денного саміту АТЕС. Після цього очікується, що Кушнер вирушить до Москви.

Фактично до саміту АТЕС мають завершитися два процеси. Перший — переговори між США, Україною та Європою щодо американських пропозицій, а також переговори між США та Росією. Другий — визначення балансу сил у Сполучених Штатах до завершення президентського терміну Трампа. Вибори відбудуться 3 листопада 2026 року, а його президентські повноваження завершаться в січні 2029 року.

Маючи ці два ключові результати — підсумки переговорів і результати виборів у США, — Трамп може бути більше готовим до певної угоди з Москвою та Пекіном, або з Москвою за посередницької участі Пекіна. Саміт у Шеньчжені може стати місцем, де Трамп укладе принципову угоду з Путіним і Сі Цзіньпіном. Ймовірність такого сценарію досить висока. Особливо якщо до того часу Трамп не знайде компромісу з Україною та Європою і програє вибори у США. Це може відкрити шлях до угоди між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією.

Адже якщо Трамп програє вибори й не досягне компромісу з Україною та Європою, він може дійти висновку, що в Європі немає достатньо сильних союзників, здатних визначати її політику. Так само стане зрозуміло, що Україна навряд чи погодиться на будь-яке мирне врегулювання за американською моделлю і, можливо, вирішить чекати на наступного американського президента. Маючи ці два результати, Трамп може піти на певну угоду з Москвою та Пекіном. Адже з лідерами Росії та Китаю він традиційно підтримує дружні стосунки, вони симпатизують один одному. Трамп сприймає їх як рівних собі й навіть може частково вважати своїми союзниками в боротьбі проти демократів усередині США та проти ліберальних урядів Європи.

Тож саміт АТЕС може виявитися надзвичайно цікавим і мати переломні наслідки для геополітики, хоча для України вони можуть проявитися із запізненням. Саме тому Україні сьогодні потрібно домовлятися про свою участь у цьому саміті, особливо якщо на ньому обговорюватимуться питання, які нас стосуються. Необхідно наполягати на запрошенні та вести переговори з китайською стороною й іншими країнами АТЕС, які беруть участь в організації цього саміту.



Вирішити питання війни в Україні на саміті АТЕС не можна: політичний аналітик Андрій Вігірінський

Тристороння зустріч Путіна з Трампом і Сі обговорюється вже щонайменше протягом кварталу. Чому? Тому що відбудеться саміт АТЕС і всі сторони поки що підтверджують свою участь у заході. Сьогодні формується порядок денний. Залежно від того, які ключові питання залишаться невирішеними, вони й обговорюватимуться на саміті.

До листопада буде зрозуміло, який склад Конгресу США матиме Дональд Трамп. Вони зможуть спілкуватися з розумінням того, які гарантії Сполучені Штати можуть на себе брати, а які не можуть, і як вибудовувати взаємодію протягом тих років, що залишаються у Трампа на посаді президента США. Це питання торговельно-економічних відносин Росії та Китаю, а також факторів, які можуть бути використані для обмеження зовнішньоекономічної діяльності Китаю у сфері торгівлі або для застосування санкційних механізмів. Це питання сфер впливу, які неможливо повністю вирішити за одну зустріч. Це питання Тайваню, безпеки судноплавства в Індо-Тихоокеанському регіоні, спільного освоєння Арктики, відносин між ядерними державами, технологічних обмежень, які Штати застосовують щодо китайських товарів і продукції, а також присутності Китаю в Західній півкулі.

Крім того, є питання ядерного озброєння, яке має практичне значення для всіх нас. Попри те, що США хочуть вести такий діалог із Китаєм, КНР буде готова до діалогу лише тоді, коли досягне ядерного паритету зі Сполученими Штатами. Це може відбутися приблизно через три-чотири роки, тому навряд чи зараз вони зможуть про щось домовитися. Загалом йдеться радше про те, щоб визначити правила взаємодії та не конфліктувати протягом наступних років або навіть кількох десятиліть у відносинах між великими державами.

Тепер щодо України. Україна не отримувала запрошення на саміт АТЕС. Україна не є країною-членом АТЕС, тому її участь у цьому саміті навряд чи передбачається. Тому відповідь на питання, чи можлива ця зустріч без Зеленського — безперечно, так. Сторони обов'язково торкнуться війни на території України. Вони розглядатимуть її як конфлікт, який наближається до завершення. Китай і Росія мають спільну позицію з цього приводу. Вони є стратегічними партнерами й заявляють, що завершення війни має відбуватися на довгостроковій основі, яка передбачає вирішення причин, що породили цей конфлікт. Йдеться про присутність Сполучених Штатів, їхніх військ на території Європи, а також про те, що Росія вважає посяганням НАТО на її сферу інтересів у Східній Європі. Навряд чи позиція Китаю та Росії з цього питання зміниться.

Сполучені Штати, зі свого боку, заявляють, що врахували цю позицію. Офіційні заяви щодо членства України в НАТО вже зроблені, а передислокація військ і військова автономізація Європи відбуваються в межах того, як США переглядають свою політику безпеки та політику НАТО в європейському регіоні. Чи можна вирішити питання війни під час цієї зустрічі? Ні, не можна. Засоби тиску, які використовує Трамп, мають свої обмеження.

Основний тягар фінансування бере на себе Європа. Продовження війни значною мірою залежить від рішення Путіна. Бойові дії справді можуть закінчитися, але російська сторона навряд чи погодиться на це… Тож договір про завершення війни як результат зустрічі трьох ядерних держав — це малоймовірно. Ми не готові завершувати боротьбу без досягнення власних цілей, які стосуються, зокрема, гарантій безпеки, відбудови, компенсації збитків тощо.

З огляду на те, що європейські країни поки що не виступають єдиним фронтом і не запрошені до цього формату, Україна також не бере в ньому участі. Відповідно, все, що ми можемо отримати — це потенційні домовленості, яких досягнуть сторони і позицію щодо яких вони зможуть донести до коаліції рішучих та України. Ми зможемо їх розглянути й сказати, чи згодні ми з ними.



РФ прагне підірвати суб'єктність Україні і «поставити на місце» ЄС: директор Інституту світової політики Євген Магда

Можливі тристоронні перемовини між США та Росією є швидше забаганкою Кремля. Це прагнення Росії підняти свій авторитет, показати, що вона впливає на щось в сучасному світі. І що Кремль може провести зустріч, на якій обговорюватиметься доля світу після завершення війни.

Але треба розуміти кілька моментів. По-перше, я не впевнений, що Китай зацікавлений у тому, що він хоче свого васала, Росію, посадити за стіл переговорів з Трампом, де вони будуть ділити світ. По-друге, Росія паралельно з публічним треком говорить Трампу про можливості величезних прибутків, величезної вигоди і так далі. Ну і третє: прагнення провести цю зустріч на трьох — без України, без представників Європи — це очевидний підрив суб'єктності України з боку Росії, і прагнення «поставити на місце» Європейський Союз, який Україну підтримує. І це прагнення так чи інакше об'єднує РФ із США та КНР.



Світ набагато жорстокіший і цинічніший, ніж здається деяким в Україні: директор центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов

Ймовірність зустрічі лідерів США, РФ та КНР в Шеньчжені під час саміту АТЕС є дуже високою. Трамп і Путін уже висловили готовність до таких зустрічей, і дехто вже окреслив це як «нову Ялту», коли намагатимуться поділити світ на трьох. Сі ще чекає, поки мовчить, але гадаю, що як господар цього форуму, він може дійсно піти назустріч Трампу та Путіну й утрьох говорити про майбутній світовий порядок. І також, якщо враховувати порядок денний Трампа і Путіна, на 100% вони будуть розмовляти і про Україну.



На жаль, це той випадок, коли принцип «нічого про Україну без України» не працюватиме. Це може обернутися для нас тим, що якісь умови в дусі Анкориджа будуть погоджені, а нас просто поставлять перед фактом. Фактично зараз ми бачимо таке «викручування рук» з боку Сполучених Штатів, дотискання України до погоджених між США і РФ умов припинення війни. Але ми самі себе загнали в глухий кут: ми мріємо про те, що Сполучені Штати й надалі допомагатимуть Україні, що «нікуди вони не дінуться», мовляв. Та світ набагато жорстокіший і цинічніший, ніж це здається деяким в Україні.

США керуються лише власними інтересами. А враховуючи те, що в команді Трампа досить вагомий відсоток так званих «гешефтмахерів» — вони ще й керуються спокусою надприбутків від економічного співробітництва США та РФ.

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