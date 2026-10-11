Троє індійців після атаки в Чорному морі вирушили з Румунії до Індії — NDTV

Троє громадян Індії, яких врятували після атаки на комерційне судно MV Royad Mammadov у Чорному морі, залишили Румунію та вирушили до Індії. Про це повідомило посольство Індії в Бухаресті, пише NDTV.

Диппредставництво назвало імена моряків: Сахіл Сандху, Ашвіні Кумар і Харман Сінгх. Посольство заявило, що надало їм усю необхідну допомогу для повернення до Індії, а також подякувало румунській владі, лікарні повіту Констанца та рятувальним командам за сприяння в операції й подальших заходах.

Стан врятованих моряків

Раніше посольство повідомляло, що всі троє громадян Індії перебували у стабільному стані. Двох із них розмістили в готелі, тоді як третій проходив лікування в лікарні повіту Констанца.

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У вівторок представник посольства відвідав моряків, щоб узгодити подальшу допомогу для їхнього безпечного та якнайшвидшого виїзду з Румунії. Через місцевого агента судноплавної компанії їм передали необхідні речі, зокрема мобільні телефони. Індійську їжу для моряків організували через місцевий індійський ресторан.

Атака на судно

MV Royad Mammadov зазнало атаки в Чорному морі в понеділок. За даними індійського Міністерства закордонних справ, загинули двоє іноземних моряків, а кілька членів екіпажу, зокрема троє громадян Індії, дістали поранень.

МЗС Індії засудило напад і заявило, що атаки на міжнародні судноплавні маршрути створюють серйозні ризики для світової торгівлі та добробуту людей. Відомство також повторило заклик до діалогу й дипломатії для припинення триваючих конфліктів.

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