Троє кандидатів із робітничим досвідом перемогли на виборах у США — TIME

На проміжних виборах у США троє із семи кандидатів від Демократичної та Республіканської партій, які вказали робітничу професію як останню невиборну роботу, перемогли. Ще один кандидат лідирував під час остаточного підрахунку голосів. Єдиний такий претендент до Сенату, лісоруб Трой Джексон, переміг чинну сенаторку-республіканку Сьюзен Коллінз у штаті Мен.

Сім кандидатів із робітничим досвідом

Як повідомляє TIME, у загальних виборах до Конгресу брали участь 933 кандидати від двох основних партій. Лише семеро з них зазначили на сайтах своїх кампаній робітничу професію як останню роботу поза виборними посадами.

До цієї групи увійшли водій доставки Тім Роджерс, робітник по металу Браян Пойндекстер, пожежник-парашутист Сем Форстаг, верстатник Рей Пулі, електрик Крістофер Райхард, офіціантка Ребекка Кук і лісоруб Трой Джексон.

Усі шість кандидатів до Палати представників балотувалися в округах, де їхні партії програли у 2024 році. Переможцями оголосили Браяна Пойндекстера в Огайо та Ребекку Кук у Вісконсині. Сем Форстаг у Монтані лідирував, коли тривало підбиття остаточних підсумків. За оцінкою авторів матеріалу, демократичні кандидати з робітничим досвідом виступили приблизно на 9,3 відсоткового пункту краще, ніж демократи у цих округах у 2024 році.

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Бар’єри для висування

Автори матеріалу зазначають, що люди з робітничих професій рідко балотуються, хоча дослідження загалом не свідчать, що виборці ставляться до них гірше, ніж до інших кандидатів. Вони пов’язують це з особистими витратами виборчої кампанії: необхідністю брати відпустку або залишати роботу, втратою контролю над повсякденним життям і ризиками для репутації та майбутньої кар’єри.

За наведеними у матеріалі даними, робітничі професії становлять понад половину робочої сили США, однак частка членів Конгресу, чия остання робота була такою професією, історично не перевищувала 3%. У середньому законодавчому органі штату станом на 2024 рік цей показник був меншим за 2%.

Підтримка кандидатів

TIME наводить приклади програм, що допомагають залучати таких кандидатів до виборів. Серед них — Школа трудових кандидатів New Jersey AFL-CIO, яка шукає, навчає та підтримує кандидатів і заявляє про 75-відсотковий рівень перемог. Автори також згадують партнерства політичних партій із профспілками та іншими організаціями, що підтримують працівників.

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