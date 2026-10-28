У США брати-близнюки Джамал і Камал Абубакарі з Гани та 53-річна Аманда Джой Опоку-Боачі з Кули на Гаваях визнали провину у змові з метою шахрайства з використанням засобів електронного зв’язку. Про це повідомив офіс прокурора США Північного округу Огайо, передає The Guardian.

Понад 130 потерпілих

За даними Міністерства юстиції США, учасники схеми разом з іншими людьми від липня 2024 року до квітня 2026 року шукали літніх американців на сайтах знайомств і в соціальних мережах. Вони створювали фальшиві профілі, щоб налагоджувати з потерпілими близькі стосунки, які часто мали романтичний характер.

Потерпілими стали понад 130 людей у 25 штатах США, а також у Німеччині й Австрії. Загальні втрати перевищили 9 млн доларів.

Відео з використанням ШІ

Міністерство юстиції США повідомило, що учасники змови часом застосовували відеоплатформи на основі штучного інтелекту, щоб спілкуватися з потерпілими від імені вигаданих жінок. Після введення людей в оману фальшивими історіями ті переказували кошти на банківські рахунки, контрольовані учасниками змови. Частину грошей, за даними правоохоронців, передавали співучасникам у Гані та інших країнах.

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У судових документах зазначено, що учасники схеми повідомляли потерпілим про нібито потребу в коштах на невідкладне лікування, інвестиції або поїздку для зустрічі. Прокурори заявили, що деякі потерпілі після втрати заощаджень залишилися без засобів для життя.

У межах угоди про визнання провини троє людей погодилися конфіскувати вилучені під час арештів коштовності, зокрема дорогі годинники, каблучки, ланцюжки, медальйони та сережки. Їм загрожує до 20 років ув’язнення. Винесення вироку братам призначили на 9 лютого 2027 року, Опоку-Боачі — на 10 лютого 2027 року.

Інші співучасники очікують екстрадиції з Гани. За даними Мін’юсту США, там вилучили активи орієнтовною вартістю понад 3 млн доларів, зокрема Lamborghini, Tesla Cybertruck, Mercedes-Benz і BMW.

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