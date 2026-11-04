Троє союзників мера Мамдані перемогли на виборах до Конгресу США — Al Jazeera

У США троє прогресивних політиків Нью-Йорка, яких підтримав мер міста Зохран Мамдані, перемогли на виборах до Палати представників. Бред Лендер, Даріаліза Авіла-Шевальє та Клер Вальдес представлятимуть відповідно 10-й, 13-й і 7-й виборчі округи штату Нью-Йорк у 120-му скликанні Конгресу, повідомляє Al Jazeera.

Після праймеріз Демократичної партії, що відбулися 23 червня, усі троє кандидатів вважалися фаворитами у своїх округах, де демократи мають значну підтримку. Вальдес, яка нині є членкинею законодавчих зборів штату, перемогла республіканського громадського активіста Мелвіна Ріверу. У своїй політичній програмі вона, зокрема, виступала за те, щоб полегшити профспілкам організацію.

Інші перемоги демократів

Чинна членкиня Палати представників Александрія Окасіо-Кортес також упевнено переобралася від 14-го округу Нью-Йорка. Член законодавчих зборів штату Міка Лешер здобув перший мандат у Конгресі, перемігши республіканку Керолайн Шинкл. Представниця Квінза Ґрейс Менґ переобралася, здолавши республіканця Джозефа Чоу.

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Менґ заявила, що масштабна перемога демократів на проміжних виборах є для партії «мандатом, а не просто підвищенням». Вона також сказала, що новий склад Конгресу має протидіяти президенту Дональду Трампу, який, за її словами, не ставився до Конгресу як до незалежної гілки влади.

Гохул зберегла посаду губернаторки

Чинна губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гохул переобралася на новий термін, перемігши республіканця Брюса Блейкмана — юриста та керівника адміністрації округу Нассау. Разом із віцегубернаторкою Адрієнн Адамс вона сформує перший в історії штату обраний жіночий тандем губернаторки та віцегубернаторки. Новий термін Гохул розпочнеться 1 січня, а новообрані члени Конгресу складуть присягу 3 січня 2027 року.

Демократи Нью-Йорка також просувають лідера меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса на посаду спікера. У разі обрання він стане першим темношкірим спікером нижньої палати Конгресу США.

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