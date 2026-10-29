Truth Social продає швидший доступ до дописів Трампа за $100 тисяч на місяць

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оціальна мережа Truth Social продає фінансовим компаніям прискорений доступ до дописів президента США Дональда Трампа. Вартість такої підписки сягає $100 000 на місяць, що може давати великим трейдерам часову перевагу під час торгів. Публікації американського президента здатні спричиняти швидкі коливання цін на фінансових ринках.

За даними співрозмовників Reuters, обізнаних з укладеними угодами, прискорений доступ до дописів придбали постачальник фінансових даних Bloomberg і дві торгові компанії — Susquehanna International Group та Jump Trading.

Обидві торгові компанії спеціалізуються на високочастотній торгівлі, використовуючи алгоритми для автоматичного укладання угод. У таких операціях швидкість отримання інформації може мати вирішальне значення, особливо коли йдеться про заяви президента США, які впливають на очікування інвесторів і котирування активів.

У липні Truth Social оголосила про запуск API — програмного інтерфейсу, який дає змогу стороннім програмам отримувати дані з платформи. Саме через цей інструмент фінансові компанії можуть організовувати швидке надходження дописів до своїх систем.

Вартість підписки, за наведеними даними, може сягати $100 тисяч на місяць. Такий формат доступу викликає питання щодо того, чи не отримують окремі учасники фінансового ринку перевагу над іншими завдяки швидшому отриманню публічної інформації.

Угоди також привернули увагу до питання доступу громадськості до офіційної інформації уряду США.

У серпні Intercept Media та Фонд свободи преси подали позов проти Дональда Трампа. Позивачі вимагають заборонити Білому дому публікувати офіційні повідомлення виключно в Truth Social, поки на платформі існує платна стрічка прискореного доступу.

На їхню думку, така практика може обмежувати доступ до державної інформації, якщо частина користувачів отримує її швидше за інших завдяки платним послугам.

Компанія Trump Media, до якої входить Truth Social, заперечила звинувачення.

«Truth Social пропонує стандартний для галузі API-продукт, на який існує значний попит у різних галузях», — заявили в компанії.

Там також наголосили, що повідомлення про укладені угоди ґрунтуються на оманливих даних анонімних джерел.

Сімейний траст Дональда Трампа володіє 41% компанії Trump Media, а сам президент США є єдиним бенефіціаром цього трасту.

Водночас речник Білого дому заявив, що Дональд Трамп і його родина безпосередньо не беруть участі в ухваленні рішень щодо портфельних інвестицій.

Таким чином, ситуація порушує питання про можливий конфлікт інтересів, адже компанія, пов’язана з президентом США, отримує дохід від платного доступу до його дописів. Водночас Trump Media заперечує звинувачення щодо характеру своїх угод.

За наведеними в матеріалі даними, ринкова вартість Trump Media суттєво скоротилася за останні роки.

Березень 2024 року: компанію оцінювали приблизно у $8 млрд.

Поточна оцінка в матеріалі: близько $1,8 млрд.

Від початку 2026 року: акції компанії втратили понад половину вартості.

З 2024 року: сукупні збитки Trump Media становили приблизно $1,76 млрд, зокрема через негрошові витрати.

Попри падіння ринкової вартості, Truth Social розвиває платні інструменти доступу до даних платформи. Продаж прискореного доступу до дописів Трампа фінансовим компаніям став предметом дискусії про рівність доступу до інформації, прозорість ринкових операцій і можливий конфлікт інтересів.

Про це пише Delo з посиланням на Reuters, яке отримало інформацію від власних джерел.

У США Білий дім заявив, що платформа Truth Social, яка належить Дональду Трампу, є «найпотужнішою та найпопулярнішою соціальною мережею у світі». Речник Білого дому Девіс Інгл передав цю заяву The New York Times.

Американське видання The Intercept та Фонд свободи преси звернулися до федерального суду США з позовом проти президента Дональда Трампа, Білого дому та представників його адміністрації. Причиною стала платна програма Truth Social, яка, на думку позивачів, створює нерівні умови для медіа та може давати передплатникам перевагу на фінансових ринках.

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