ЦАХАЛ планує створити корпус протидії низьковисотним дронам — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю планує сформувати корпус для протидії безпілотникам, що діють на малій висоті. Створення підрозділу опрацьовує командувач сухопутних військ ЦАХАЛ генерал-майор Надав Лотан, повідомляє Jerusalem Post із посиланням на Walla.

Основою стануть прикордонні батальйони

Новий корпус спочатку складатиметься з п’яти наявних батальйонів прикордонної піхоти. Вони охороняють кордони з Йорданією та Єгиптом, а також район бар’єра безпеки на Західному березі річки Йордан.

За планом, ці підрозділи збережуть завдання із захисту сухопутних кордонів і водночас відповідатимуть за протидію рухомим загрозам у повітряному просторі поблизу землі. Шостим батальйоном корпусу, за оцінками, може стати підрозділ тактичної протиповітряної оборони, створений під час війни у відповідь на загрози з Гази та Лівану.

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Ресурси та підготовка

Для формування корпусу ЦАХАЛ планує передати значні ресурси сухопутних військ на додаток до можливостей Корпусу прикордонної оборони. Зокрема, передбачено залучення додаткового навчального персоналу для створення школи дронів, зосередженої на оборонних завданнях.

Ізраїльські військові понад десять років намагаються протидіяти загрозі низьковисотних дронів, а після нападу ХАМАС 7 жовтня цю роботу прискорили. Загроза проявилася під час атак ХАМАС поблизу кордону з Газою та на початковому етапі наземної операції ЦАХАЛ у секторі Гази. Згодом «Хезболла» застосовувала безпілотники проти ізраїльських військових на півдні Лівану та цивільних в Ізраїлі.

Окремою проблемою є контрабанда зброї й наркотиків через кордони з Єгиптом та Йорданією за допомогою важких дронів, здатних перевозити вантажі вагою в десятки кілограмів. Військові також розгортають системи захисту від різних типів безпілотників, зокрема дронів на волоконно-оптичному зв’язку. Для протидії таким апаратам армії застосовують сітки, дрони-перехоплювачі та наземний вогонь. До розроблення доктрини, методів застосування, закупівель і навчання може долучитися військова розвідка, зокрема підрозділ 9900.

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