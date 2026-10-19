ЦАХАЛ заявив про вбивство трьох бійців ХАМАС у Газі — Jerusalem Post

Ізраїльські сили в суботу завдали серії цілеспрямованих ударів у секторі Гази, внаслідок яких, за заявою Армії оборони Ізраїлю, загинули троє членів військового крила ХАМАС. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Удари в Туффаху та Джабалії

У районі Туффах на півночі сектору Гази ізраїльські військові заявили про загибель Мохаммеда Хаміса Джабера. За даними ЦАХАЛу, він відігравав значну роль у роботі виробничого штабу ХАМАС і брав участь у його відновленні та розвитку.

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Під час інших ударів у тому самому районі, за твердженням ізраїльської армії, загинув Маджед Ахмед Мустафа Саббаг — командир осередку військового крила ХАМАС. У районі Джабалії ЦАХАЛ також повідомив про загибель Амера Башира Мохаммеда Хурані, якого назвав членом інженерного батальйону ХАМАС.

Заяви ізраїльської армії

Ізраїльські військові стверджують, що всі троє останнім часом координували атаки проти військовослужбовців ЦАХАЛу та ізраїльських цивільних. За версією армії, вони також працювали над відновленням військових спроможностей ХАМАС, що ізраїльська сторона розцінює як систематичне порушення режиму припинення вогню.

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