ЦАХАЛ заявив, що вбив командира ХАМАС і члена ПІД у Газі — Jerusalem Post

ЦАХАЛ заявив, що внаслідок двох окремих авіаударів у секторі Гази вбив командира військового крила ХАМАС та члена військового крила «Палестинського ісламського джихаду». Як повідомляє Jerusalem Post, удари відбулися у четвер, а ізраїльські військові підтвердили інформацію вранці п’ятниці.

Удар на півночі сектору Гази

За заявою ЦАХАЛу, внаслідок авіаудару на півночі сектору Гази загинув Мухаммед Мухаммед Абд аль-Халек Хала — командир бригад Ізз ад-Дін аль-Кассам, військового крила ХАМАС. Ізраїльські військові стверджують, що він проник на територію Ізраїлю 7 жовтня.

ЦАХАЛ також назвав Халу командиром структури з виробництва озброєнь військового крила ХАМАС. За версією армії, він займався виготовленням різних видів зброї та посиленням військової присутності угруповання в секторі Гази.

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Удар у Хан-Юнісі

Під час другого удару в Хан-Юнісі, за даними ЦАХАЛу, загинув Ахмад Джабрін Тауфік Далхан. Ізраїльські військові назвали його членом бригад аль-Кудс — військового крила «Палестинського ісламського джихаду».

Армія Ізраїлю стверджує, що Далхан сприяв атакам проти її військових та ізраїльських цивільних. За заявою ЦАХАЛу, обидва чоловіки нещодавно намагалися атакувати ізраїльських військових або цивільних і порушували режим припинення вогню. Військові також заявили, що для ударів застосували високоточні боєприпаси та повітряне спостереження, щоб зменшити ризик для цивільного населення.

Окремо ЦАХАЛ і ізраїльська служба безпеки «Шин Бет» повідомляли про загибель у Хан-Юнісі ще двох чоловіків під час удару в середу. За їхніми твердженнями, чоловіки були причетні до контрабанди зброї та іншого військового обладнання до сектору Гази.

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