ЦАХАЛ зніс у Хевроні будинки нападників, які вбили двох військових

Ізраїльські військові провели операцію в Хевроні на Західному березі річки Йордан і знесли будинки двох палестинців, причетних до нападу, внаслідок якого загинули двоє військовослужбовців ЦАХАЛу. За даними ізраїльської армії, обох нападників раніше ліквідували під час відповіді сил безпеки. Демонтаж будинків відбувся приблизно через тиждень після теракту.

До неї залучили підрозділи армії та інженерний спецпідрозділ «Яалом». Вони діяли під командуванням бригади «Єгуда» та 98-ї дивізії. Військові знесли будинки двох чоловіків, яких ізраїльська сторона вважає причетними до нападу, під час якого загинули двоє військовослужбовців. Це старший сержант Рон Йонатан Ройтман і сержант Юваль Шай Свилем.

У ЦАХАЛі повідомили, що обох нападників ліквідували під час відповіді ізраїльських сил безпеки. Самі будинки демонтували приблизно через тиждень після нападу. В ізраїльській армії окремо звернули увагу на швидкість проведення операції, адже зазвичай такі процедури займають більше часу. Під час тих самих оперативних дій у цьому районі військові також демонтували три меморіальні об'єкти. За повідомленням ЦАХАЛу, їх встановили на честь людей, причетних до терористичної діяльності, або тих, кого ізраїльська сторона вважає підбурювачами до нападів.

Знесення будинків родичів або самих нападників є однією з практик Ізраїлю у відповідь на теракти. Ізраїльська влада пояснює такі дії заходами стримування. Водночас ця практика викликає критику з боку правозахисних організацій, які вважають, що руйнування житла може мати характер колективного покарання для інших членів родини. У цьому випадку ЦАХАЛ повідомив про демонтаж двох будинків у Хевроні та трьох меморіальних об'єктів. Інших подробиць операції, зокрема щодо мешканців знесених будинків, ізраїльська армія в оприлюдненому повідомленні не навела. Про операцію повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Ізраїльська держава повідомила Високому суду справедливості, що частини двох комерційних об’єктів поблизу північного в’їзду до Хеврона знесли без попереднього слухання. Влада пояснила це тим, що військовий командувач вважав роботи терміново необхідними з міркувань безпеки, повідомляє Jerusalem Post.

Палестинська адміністрація заявила, що ізраїльські сили під час військової операції в Хевроні, на окупованому Західному березі, примусово перемістили зі своїх домівок понад 2670 палестинців. За даними офісу палестинського прем’єр-міністра, більшість із них — жінки, діти та літні люди.

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